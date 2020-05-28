Парадоксы пандемии: социальная дистанция сближает банки и клиентов

Финансово–кредитные учреждения всего мира меняют свой подход к взаимодействию с клиентами, предлагая больше дистанционных услуг. Банки Кыргызстана не стали исключением и также интенсивно внедряют удаленные сервисы.Корреспондент "ВБ" узнала, можно ли оформить кредит, не посещая банковский офис, и насколько безопасны электронные платежи.

На волне цифровизации

Развитие цифровых финансовых технологий выводит на новый уровень традиционные направления оказания банковских услуг, в которых появляются инновационные продукты и сервисы для потребителей. Банки сокращают затраты и повышают доступность своих услуг, в том числе за счет отказа от обслуживания клиентов в своих отделениях предоставления услуг через системы дистанционного обслуживания.

Над внедрением цифровизации в финансовый сектор Национальный банк работал еще до пандемии. Прежде всего в нормативно–правовые акты были внесены изменения, направленные на расширение возможностей удаленного обслуживания населения финансово–кредитными организациями.

Вместе с тем был определен порядок используемых в настоящее время таких технологий, как интернет–банкинг, мобильный банкинг, электронные кошельки. А также других способов электронного взаимодействия, имеющих коды, пароли и иные идентификаторы для совершения юридических действий с ограничением рисков.

Сегодня пользователям систем удаленного обслуживания при наличии соглашения о признании идентификаторов в качестве электронной подписи доступна возможность открытия дополнительных счетов, вкладов, получение кредитов на определенные суммы, а также других операций, ранее требующих обязательного наличия бумажного договора или подписи.

Иначе говоря, для идентифицированных пользователей созданы условия, позволяющие получать банковские и платежные услуги, не выходя из дома.

Как идентифицировать будем?

Дистанционная система позволяет не только платить по коммунальным счетам, но и получать кредиты.

"Постановлением правления Национального банка утверждены изменения в некоторые нормативные правовые акты, направленные на создание условий для микрофинансовых организаций при применении электронной подписи и формировании электронных кредитных досье, урегулировании требований по удаленному/дистанционному обслуживанию клиентов с использованием электронной подписи, а также установлении лимитов по таким кредитам", - отмечают в финансовом регуляторе.

Предусмотрена возможность удаленной идентификации клиентов банков.

"В рамках мер по снижению эпидемиологических угроз и в целях повышения доступности финансовых услуг 13 мая 2020 года было принято постановление правления Национального банка КР "О порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме". В соответствии с данным постановлением определены минимальные требования для предоставления удаленных банковских услуг", - пояснили в пресс–службе Национального банка

Внесены изменения в инструкцию по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам). Она дополнена пунктом о том, что в случае идентификации клиента в удаленном режиме открытие счетов по договору банковского вклада (депозита) совершается без личного присутствия вкладчика.

Идентифицировать клиента планируют по фото, видеосвязи и интервью по видео.

При этом банки должны использовать надежные алгоритмы предоставления доступа, в том числе посредством видеосвязи, и определение мер от несанкционированного доступа от имени клиента.

Кроме того, банки обязаны информировать клиента о проверке основных персональных данных через государственные информационные системы или доступные источники данных и о последствиях при предоставлении неполной информации и недостоверных сведений.

Оставайся дома и плати

Для держателей национальных карт "Элкарт" функционирует приложение "Элкарт Мобайл". Установив его на свой смартфон, клиенты получают собственный круглосуточный мини–банк, с помощью которого можно осуществлять мгновенные платежи и переводы с карты на карту внутри платежной системы "Элкар". Через нее можно мгновенно оплачивать штрафы по проекту "Безопасный город", платить за коммунальные услуги, Интернет, телефонную связь, электронный патент. Кроме того, приложение позволяет совершать переводы с карты на карту внутри системы.

"В Кыргызстане практически все коммерческие банки предоставляют услугу интернет–банкинга. Мобильный банкинг предоставляют 9 коммерческих банков (из 23). С использованием онлайн–банкинга возможно, не выходя из дома или в любом месте и в удобное для пользователя время в режиме 24/7/365, оплачивать свыше 200 различных услуг, получать информацию об операциях по своим счетам и многое другое. Во многих организациях системы здравоохранения установлены POS–терминалы для приема оплаты за медицинские услуги посредством банковских карт", - поясняют в Нацбанке.

Кроме того, ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" запущен проект по совершению платежей с использованием QR–кода (двухмерный штрих–код) через мобильное приложение "Элкарт Мобайл". Использование QR–кода позволяет торговым точкам принимать платежи в безналичной форме посредством мобильного телефона.

"Данный продукт не требует никаких инвестиций, что является большим плюсом для развития электронной коммерции. Для успешного использования сервиса подойдет практически любой смартфон со встроенной камерой. В связи с этим любые торгово–сервисные предприятия уже могут открыть банковский счет в любом коммерческом банке, завести карту "Элкарт Трейд", скачать и установить на своем смартфоне приложение "Элкарт Мобайл" и начать принимать от клиентов платежи с использованием QR–кода", - отмечают в пресс–службе финансового регулятора.

Однако, подчеркивают в Нацбанке, для полноценного внедрения дистанционных платежных технологий необходима качественная интернет–связь. К сожалению, как показывает практика, такой уровень интернет–покрытия есть не везде в КР.