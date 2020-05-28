Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

На границы КР и РТ произошел инцидент. Начато расследование

39  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Таджикские СМИ со ссылкой на пограничные войска ГКНБ республики распространили информацию, что на приграничной территории произошел инцидент со стрельбой. По их версии, гражданин Кыргызстана выстрелил в гражданку Таджикистана. Женщина получила ранение в предплечье.

Пограничная служба Кыргызстана опровергла данную информацию.

"...сведения по предварительным данным не соответствуют действительности", - сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы Кыргызстана.

Накануне, 27 мая, в местности Жака-Орук Баткенского района Баткенской области состоялась встреча пограничных представителей по Баткенскому и Исфаринскому направлениях для выяснения всех обстоятельств. Погранпредставители Кыргызстана и Таджикистана обсудили мероприятия по профилактике и недопущению правонарушений и конфликтов на приграничной территории. Участники встречи выразили заинтересованность в проведении объективного разбирательства по данной информации.

В настоящее время ведется расследование двух государств произошедшего инцидента.

"Государственная пограничная служба призывает таджикскую сторону не распространять недостоверную информацию в СМИ и объективно оценивать события происходящие на совместной границе", - сообщили в ГПС КР.

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388430
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  