Присваивали деньги. Задержаны сотрудники автодороги Бишкек-Ош

По подозрению в присвоении денег задержаны три оператора Государственной дирекции автомобильной дороги Бишкек-Ош (ГДАД) при министерстве транспорта и дорог. Об этом сообщает пресс-служба Финпола.

Схема по присвоению денег работала с декабря 2018 года по март 2020 года. За это время сотрудники автодороги нанесли ущерб государству до 10 млн сомов.

По данным Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями, отдельные сотрудники брали с водителей, которые пересекают пост "Сосновка" оплату за проезд, согласно утвержденным тарифам. Однако, в базу автоматизированной системы вносили искаженные сведения.

- ...на протяжении длительного времени вносили некорректные изменения в указанную автоматизированную систему, а именно изменяли страну происхождения иностранного транспортного средства, уменьшали фактические габариты авто, - говорится в сообщении ГСБЭП.

Получавшуюся разницу денежных средств сотрудники оставляли себе.

26 мая текущего года трое операторов структурного подразделения Минтранса доставлены в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные в целях установления круга причастных лиц из числа вышестоящих должностных лиц.