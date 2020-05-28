Чемпионка мира по гиревому спорту из Кыргызстана стала мамой

Мастер спорта международного класса Кыргызстана по гиревому спорту, чемпионка мира Екатерина Старикова стала мамой. Месяц назад она родила дочку Викторию и сейчас по этой причине ушла с помоста.

"Но я очень скучаю по гирям, грущу из-за того, что все наши ребята лишены возможности выступать на соревнованиях, но насколько я знаю, они тренируются дома и сообщают друг другу о достигнутых во время этих занятий результатах",- призналась корреспонденту VB.KG Екатерина. Через некоторое время Старикова также планирует вернуться в спорт и порадовать нас еще большими достижениями.

Как сообщил VB.KG президент городской Федерации гиревого спорта Шамиль Яргаев, из-за пандемии в Бишкеке были отменены международный турнир,посвященный Дню победы, который должен был состояться 9 мая на площади Ала-Тоо,и чемпионат столицы."Но все эти состязания обязательно пройдут в конце августа или начале сентября", - подчеркнул Яргаев.