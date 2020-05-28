В России коммунисты выступили за повышение зарплаты мигрантам

Законопроект о повышении зарплаты трудовым мигрантам подготовлен Коммунистической партией РФ. Принятие такого закона, по замыслу его инициаторов, лишит работодателей, стремления нанимать дешевую рабочую силу.

Последнее, как отмечают в российских СМИ, приобретает особую актуальность в нынешних условиях, когда из-за пандемии становятся безработными многие граждане РФ. На этом фоне мигранты воспринимаются как конкуренты на рынке труда. И в адрес российских властей уже поступают обращения об ограничении трудовой миграции в страну.

Вместе с тем, сегодня лишаются работы и многие приезжие, в том числе из Кыргызстана. В посольстве КР в РФ рассказали, что немало соотечественников оказались в трудном положении, когда уже не остается средств ни на оплату жилья, ни на самые необходимые нужды, включая приобретение продуктов питания. На помощь таким людям, помимо дипучреждений КР в России, приходят и кыргызские диаспоры в регионах, некоторые российские НПО, прежде всего, Федерация мигрантов РФ. Они формируют продуктовые наборы и бесплатно раздают их жителям хостелов и съемных квартир. Однако подобные усилия лишь частично лишают проблему. А выехать на родину у кыргызстанцев, как и у других иностранцев, нет возможности из-за временной отмены транспортного сообщения между Россией и их странами.

Учитывая сложность ситуации, президент РФ еще 18 апреля подписал Указ "О мерах по регулированию правового положения иностранных граждан и без гражданства в России в связи с угрозой распространения COVID-19". Данный документ на период с 15 марта по 15 июня 2020 года существенно изменяет режим нахождения и рабочей деятельности иностранцев в стране. На это время заморожены сроки их временного пребывания, проживания в РФ, а также сроки постановки на учет, если они истекают в указанный период. Кроме того, в течение этих месяцев работодателям разрешено нанимать мигрантов без разрешения на работу в России. Также запрещено депортировать их, применять к ним административное выдворение.

Выдворить иностранца из России сейчас действительно проблематично из-за закрытых границ. А вот на некоторых работодателей от правозащитников поступают жалобы, что, несмотря на наличие президентского указа, для мигрантов создаются дополнительные сложности при найме на работу, если такая возможность в нынешних условиях предоставляется. Есть и случаи принятия судами решений о нежелательности пребывания иностранца в стране, после чего он направляется в спецприемник, откуда должен быть отправлен на родину.