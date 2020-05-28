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В КР 44 неблагополучных эпизоотических очага

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- Виктория Гунгер
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В настоящее время эпизоотическая ситуация в КР стабильная. Республика полностью обеспечена вакцинами от семи опасных заболеваний скота, среди которых ящур, сибирская язва, оспа и чума. Об этом на брифинге сообщил председатель Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

Он пояснил, что сейчас заканчивается весенняя вакцинация животных.

- Скот перегоняют на летние пастбища. В целом же с начала года по стране зарегистрировано 44 неблагополучных пункта эпизоотической ситуации. Это меньше, чем в прошлом году. Поэтому, можно сказать, что ситуация находится под полным контролем, - подчеркнул Жумаканов.


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URL: https://www.vb.kg/388443
Теги:
ветеринария, падеж скота, сибирская язва, хронические болезни, Бишкек, Кыргызстан
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