Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В России восхитились общественным движением "Чон Казат"

39  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Для России могут представлять интерес инициативы, предпринимаемые в Кыргызстане для борьбы с коррупцией. Так считает известный российский экономист и публицист, ведущий ряда теле- и радиопрограмм Михаил Делягин.

Выступая 25 мая в эфире радио "Комсомольская правда", доктор экономических наук Михаил Делягин назвал "замечательным" пример, который "нам дает Киргизия". "Там возникло народное движение под названием "Великий поход", - сообщил экономист. И пояснил слушателям, что так назывался поход, "воспетый, по-моему, в поэме "Манас".

"Это антикоррупционное движение, которое требует конфискации состояния коррупционеров на благо народа, на нужды страны. Они там уже добились расследования в отношении бывшего помощника Акаева - бывшего президента Киргизии. И, в общем, я думаю, нам тоже неплохо было бы иметь такое движение, естественно, без экстремизма. Это было бы полезно", - высказал свое мнение Михаил Делягин.

Судя по всему, он имеет в виду недавно заявившее о себе в Кыргызстане движение "Чон Казат" ("Великий поход"). Его участники призывают провести люстрацию политиков, наживших, как считают, состояние незаконным путем. И уже заявили, что "создают список коррупционеров и будут требовать возвращения награбленного". В МВД КР, в свою очередь, сообщили, что для дачи юридической оценки призывов этой организации "назначены соответствующие экспертизы".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388446
Теги:
Россия, Кыргызстан, активисты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  