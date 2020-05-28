В России восхитились общественным движением "Чон Казат"

Для России могут представлять интерес инициативы, предпринимаемые в Кыргызстане для борьбы с коррупцией. Так считает известный российский экономист и публицист, ведущий ряда теле- и радиопрограмм Михаил Делягин.

Выступая 25 мая в эфире радио "Комсомольская правда", доктор экономических наук Михаил Делягин назвал "замечательным" пример, который "нам дает Киргизия". "Там возникло народное движение под названием "Великий поход", - сообщил экономист. И пояснил слушателям, что так назывался поход, "воспетый, по-моему, в поэме "Манас".

"Это антикоррупционное движение, которое требует конфискации состояния коррупционеров на благо народа, на нужды страны. Они там уже добились расследования в отношении бывшего помощника Акаева - бывшего президента Киргизии. И, в общем, я думаю, нам тоже неплохо было бы иметь такое движение, естественно, без экстремизма. Это было бы полезно", - высказал свое мнение Михаил Делягин.

Судя по всему, он имеет в виду недавно заявившее о себе в Кыргызстане движение "Чон Казат" ("Великий поход"). Его участники призывают провести люстрацию политиков, наживших, как считают, состояние незаконным путем. И уже заявили, что "создают список коррупционеров и будут требовать возвращения награбленного". В МВД КР, в свою очередь, сообщили, что для дачи юридической оценки призывов этой организации "назначены соответствующие экспертизы".