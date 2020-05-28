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В Бишкеке "Спартак" принял первых бегунов

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- Вячеслав Аникин
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Со вчерашнего дня разрешено проводить тренировки на Главной спортивной арене республики имени Долена Омурзакова (бывший стадион "Спартак", - прим. ред.). И уже сегодня на кыргызстанской Маракане появились первые легкоатлеты и бегуны - любители.

"Эпидемия внесла существенные коррективы в проведении республиканских чемпионатов, но, тем не менее, члены сборной и начинающие бегуны каждый день совершали многокилометровые кроссы, что позволило им сохранить спортивную форму. Со следующей недели ребята уже приступят к полноценным тренировкам на "Спартаке", а мы, руководители Федерации, составим график проведения турниров. Ведь из-за карантина в Бишкеке не удалось провести пять крупных состязаний. Кроме того, в ближайшие дни мы обговорим с коллегами из Беларуси вопросы участия кыргызстанцев в чемпионате этой страны, а также уточним сроки проведения чемпионата мира по полумарафону в Польше, в котором наши ребята также намерены участвовать, - сообщил корреспонденту VB.KG генеральный секретарь Федерации легкой атлетики нашей страны Иван Щербаков.

По его словам, уже определена ориентировочная дата проведения традиционного Иссык-Кульского марафона. Он, судя по всему, состоится 5 сентября в Чолпон-Ате.


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URL: https://www.vb.kg/388447
Теги:
легкая атлетика, спорт, Кыргызстан
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