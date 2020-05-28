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Прогноз погоды по Кыргызстану на 29-31 мая и 1 июня

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- Оксана Гут
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Пресс-служба МЧС КР распространила прогноз погоды по Кыргызстану на 28-31 мая и 1 июня.

Прогноз погоды по Чуйской, Таласской областям на 28-31 мая и 1 июня

28 мая и 29 мая ночью без осадков.

29 мая днем в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы. В зоне земледелия Чуйской области и в Таласской области без осадков.

30 мая ночью без осадков. 30 мая днем в горных районах кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия без осадков.

31 мая и 1 июня без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

Прогноз по городу Бишкек на 28-31 мая и 1 июня

28-31 мая и 1 июня без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

Прогноз погоды по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям на 28-31 мая и 1 июня

28 мая ночью без осадков. Днем в отдельных предгорных и горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков.

29 мая ночью без осадков. Днем в отдельных предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской областей, в горных районах Баткенской области кратковременные дожди, грозы. В долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской областей, в зоне земледелия Баткенской области без осадков.

30 мая ночью в горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Днем в отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской областей, в горных районах Баткенской области кратковременные дожди, грозы. В зоне земледелия Баткенской области без осадков.

31 мая в горных районах кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия без осадков.

1 июня ночью без осадков, днем в отдельных предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы. В долинной зоне без осадков.

Ветер западный 4-9 метров в секунду.

Прогноз погоды по Иссык-Кульской области на 28-31 мая и 1 июня

28 мая и 29 мая ночью без осадков. 29 мая днем в горных районах кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия без осадков.

30 мая ночью без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

31 мая в горных районах кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия без осадков.

1 июня ночью без осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный 4-9 метров в секунду, 28-30 мая в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоды по городам Каракол и Чолпон-Ата на 28-31 мая и 1 июня

28-31 мая и 1 июня без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

Прогноз погоды по Нарынской области на 28-31 мая и 1 июня

28 мая и 29 мая ночью без осадков. 29 мая днем и 30-31 мая в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

1 июня ночью без осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, 28-30 мая в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду.


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URL: https://www.vb.kg/388449
Теги:
МЧС, погода, Кыргызстан
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