Представители НКО выступили против принятия "Закона о легализации доходов"

Представители гражданского и неправительственного сектора выступили против принятия "Закона о легализации доходов". Свои доводы они пояснили на пресс-конференции в Бишкеке.

Так глава Общественного фонда "Тилекмат-Аке" Тилек Усупов убежден, что этот закон безусловно нужно доработать.

- Так как мир изменился после пандемии, то и люди стали другими. На сегодняшний день остро встает вопрос о месте нашего государства. Те законы, которые хотят сейчас принять по поводу амнистии капиталов, нужны, но в другой редакции. Чтобы они были более социально ориентированными с учетом потребностей нашего народа. Потому что все богатство нашей страны принадлежит нашему народу. С одной стороны, меня радует, что наш президент начал вести непримиримую борьбу с коррупцией. С другой - закон о легализации доходов нужен, но должно быть правильное понимание всех действий. У нас есть конкретные предложения по этому законопроекту и если они будут интересны заинтересованным лицам, то мы их приглашаем на круглый стол, который пройдет на следующей неделе, - сказал он.

Член Общественного объединения "Сияние востока" Кочкорбек Джуманазаров также считает, что "Закон о легализации доходов" в нынешнем варианте не должен быть принят.

- В данном случае этот законопроект должны доработать детально, чтобы он не противоречил Конституции. Поэтому я думаю, не надо спешить с этим законом. Необходимо выслушать все мнения и только потом принять его, - отметил он.

Председатель ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Болот Батилов и вовсе убежден, что законопроект в международном масштабе может ударить по престижу страны.

- Сейчас понятно одно, многие экс-коррупционеры хотят прийти к власти. Этот "Закон о легализации доходов" является отражением борьбы прежних коррупционеров с действующими. Сейчас в мире растет престиж таких организаций как ШОС, ОДКБ и так далее. Соответственно растут финансовые связи между странами, входящими в эти организации. Этот закон дает возможность коррупционерам, пуская даже и прежним, укрепить свои позиции. Он не только противоречит самой Конституции, так как является антисоциальным. Он также противоречит духу ШОС. Хотим мы того и ли нет, но этот закон будет способствовать укрупнению коррупции в стране, а значит это может стать для террористов рычагом влияния. А с учетом того, что крупные державы, члены ШОС ратуют за развитие государственности, то им не выгодно, чтобы в Кыргызстане был принят этот закон, - сказал он.

Полностью выслушать мнения участников пресс-конференции можно в репортаже VB.KG: