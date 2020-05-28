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Мэрия Бишкека разрешила работать SPA-центрам, саунам и баням

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- Оксана Гут
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Мэрия города Бишкек внесла изменение с свое распоряжение от 10 мая 2020 года за №77-р в соответствии с постановлением правительства КР от 17 марта 2020 года за №163. Теперь услуги СПА-центров, саун и общественных бань включены в список разрешенных видов деятельности. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

С 29 мая начнет свою работу и муниципальная баня №5 на улице Гагарина 74 (Рабочий городок).

Обязательным условием является соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. Это дезинфекция помещения, масочно-перчаточный режим администрации и обслуживающего персонала без исключения, установка санитайзеров и антисептиков для каждого клиента, а также разметка помещений и оборудования для санитарной дистанции.

"Дорогие горожане! Призываем вас к ответственности за безопасность своего здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических норм, в том числе масочно-перчаточного режима в общественных местах. Только личная ответственность каждого из нас поможет справиться с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/388458
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