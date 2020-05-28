В Кыргызстане возобновлено электронное поступление детей в 1-й класс

Прием детей в 1-й класс через программу "Электронная запись в школу" возобновлен. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки КР.

Работа системы была приостановлена после закрытия образовательных организаций из-за пандемии коронавируса. Ранее доступ к системе имели только родители, которые могли зарегистрировать своих детей, директорам школ было временно запрещено пользоваться приложениями.

Сейчас портал работает в прежнем режиме. Для подачи заявки родители детей, которые идут в первый класс, должны зарегистрировать ребенка в личном кабинете на портале http://mektep.edu.gov.kg прикрепив все необходимые документы.

Напоминаем, что в 2020-21 учебном году электронная регистрация детей в школу охватывает шесть городов - гг. Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Кызыл-Кия, Кара-Балта, Токмок. Всего на портал поступила 13 491 заявка из этих шести городов.

Электронная запись обеспечивает прозрачность и одинаковые условия приема детей в школу, противодействует коррупции.