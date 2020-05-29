Россия продолжит помощь Кыргызстану в борьбе с коронавирусом

Подготовка комплексного плана борьбы с коронавирусом и критерии выхода из режима ограничений стали главными темами, которые обсудили главные санитарные врачи стран ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Очередное, уже одиннадцатое по счету заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств Союза прошло в режиме видеоконференции.

Этот Совет был создан Решением Высшего Евразийского экономического совета в мае 2016 года. В ходе нынешнего заседания его участников проинформировали, что проект Комплексного плана мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территориях государств ЕАЭС будет рассмотрен Коллегией Евразийской экономической комиссии 2 июня. Затем документ направят в Совет ЕЭК, после чего – на утверждение Евразийским межправительственным советом.

Особое внимание главные санврачи уделили задачам предупреждения распространения COVID-19 на едином эпидемиологическом пространстве Союза. Представители российской стороны заявили, что она продолжит содействие в этих вопросах государствам Союза, а также Таджикистану и Узбекистану. В ближайшие два месяца планируется поставка в эти страны более миллиона тест-систем для диагностики коронавируса, произведенных государственным научным центром "Вектор" Роспотребнадзора.

Данным ведомством также разработан график, в соответствии с которым на системном уровне в июне пройдут соответствующие вебинары и видеоконсультации с участием представителей научных организаций Российской Федерации.

Напомним, что нынешней весной Россия уже передавала партнерам по СНГ, в том числе Кыргызстану, большое количество наборов, позволяющих оперативно сделать проверки на COVID-19. Эти средства лабораторной диагностики нового коронавируса разработаны федеральным бюджетным учреждением науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.