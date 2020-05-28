Не взирая на COVID-19 журнал "Литературный Кыргызстан" вышел вовремя

Новый номер художественного и общественно-политического журнала писателей КР "Литературный Кыргызстан" на днях вышел в свет строго по графику. И это при том, что даже бумажные версии газет в Кыргызстане и во многих других странах мира из-за коронавирусной пандемии были вынуждены сделать более, чем месячный перерыв, временно полностью уходили в Интернет.

Правда, традиционная торжественная официальная презентация журнала, как сообщил VB.KG главный редактор "Литературного Кыргызстана" Александр Иванов, отложена по крайней мере до августа – из-за той же коронавирусной пандемии.

На обложке нового номера – фрунзенско-бишкекский памятник Герою Советского Советского Союза Ивану Панфилову. Как рассказывается в журнале, это самый первый монумент героям Великой Отечественной – открыт 7 ноября 1942 года. Авторы памятника - Аполлон Мануилов, Александр Могилевский и Ольга Мануилова.

Фотопортрет народного художника Кыргызстана Ольги Мануиловой фигурирует и в подборке фотографий Александра Федорова "Подвижники кыргызского искусства". Журнал из номера в номер продолжает этот федоровский вернисаж со множеством персоналий.

Что касается юбилейной военной темы, то она представлена замечательными стихами поэтов-фронтовиков Темиркула Уметалиева, Суюнбая Эралиева, Сооронбая Джусуева и их младшей современницы Майрамкан Абылкасымовой. Все – в мастерских переводах Роберта Рождественского, Михаила Синельникова, Светланы Сусловой, Вячеслава Шаповалова.

Стихи разных лет Шаповалова, Светланы Луговой, Александра Сидорченко, Сергея Даткая продолжают поэтический раздел журнала.

В разделе прозы выделяется рассказ "Прекрасный день" недавно ставшего членом Национального союза писателей кандидата исторических наук Александра Камышева. Всем известный в Бишкеке мэтр-нумизмат еще и свое писательское реноме постоянно подтверждает, на сей раз мастерским рассказом о сельской учительнице, трагически погибшей в первую же ее прогулку по мегаполису ее юности.

Конечно, ни один читатель не пропустит мистическую прозу "В ожидании" Анвара Амангулова. Этот автор, как рассказали VB.KG в редакции "Литературного Кыргызстана", выходец из Фрунзе-Бишкека, живет в Канаде, он успешный программист и известный писатель.

Аlter ego Амангулова, его лирическо-мистический герой, некто Андрей Красовский, тоже мотается по всему миру, по обоим полушариям Земли. Родился в нашем Фрунзе, живет в Нью-Йорке, недавно приехал в Бишкек на пару недель, и в бишкекском отеле на него после разных страшных приключений еще и напала в лифте дьяволица-албарсты с рыжими обезьяньими космами. Андрей ту злобную старуху победил явно благодаря игле от бейджика одной прекрасной сотрудницы отеля. Но албарсты до сих пор ему названивает во все концы мира с дурацким и страшным вопросом – "Который час?" Дурацкий и страшный оттого, что албарсты не понимает суть часовых поясов.

Много в новом журнале и другого интересного, ближе к жанрам нон-фикшн, а не к мистике и ужасам.

Другие подробности читайте в газете "Вечерний Бишкек" за пятницу, 29 мая, в материале "В ожидании нападения косматой албарсты".