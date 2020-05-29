В Москве полицейских заподозрили в избиении приезжего из Кыргызстана

Посольством КР в РФ обратилось в правоохранительные органы Москвы с просьбой провести тщательное расследование инцидента, который произошел с гражданином Кыргызстана. По его словам, он был избит на улице сотрудниками полиции, в результате чего пришлось обратиться за медицинской помощью.

По словам самого пострадавшего, Нурсултана Ы., который рассказал об этом инциденте СМИ, все произошло после того, как он был остановлен стражами порядка для проверки документов и стал снимать происходящее на телефон. На следующий день после случившегося Нурсултан обратился в центр бесплатной правовой помощи мигрантам "Тонг Жахони ". Руководитель центра Валентина Чупик помогла написать заявление в Следственный комитет РФ, а также сообщила о случившемся в консульство Кыргызстана.

В травмпункте Нурсултану сделали рентген колена и головы, диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб ноги, ему потребовалась медицинская помощь.

"В связи с поступившей информацией относительно избиения гражданина КР сотрудниками полиции в районе метро "Площадь Революции" сотрудником посольства в оперативном порядке был совершен выезд в отдел полиции "Китай-город" УВД по Центральному административному округу Москвы. Сотрудником уголовного розыска от потерпевшего гражданина Кыргызской Республики было принято заявление с изложением подробностей случившегося и зарегистрировано в дежурной части. По итогам выезда соответствующее письмо посольства направлено в Главное управление собственной безопасности МВД РФ г. Москвы с просьбой провести тщательное расследование данного происшествия", - сообщили в посольстве КР в РФ.