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В Кыргызстане стали выдавать дотации на семена

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- Виктория Гунгер
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Начиная с весны этого года, мы стали выдавать госдотации на семеноводство на 30 процентов ниже рыночной цены. На данный момент уже отпущено семян на 9,5 млн сомов. Об этом на брифинге сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Эркинбек Чодуев.

Глава ведомства отметил, что успешность проведения весенне-полевых работ связана и хорошо отработанной в республике системе предоставления сельхозтехники в лизинг.

- На данный момент около 3 тысяч единиц тракторов и другой техники выдано по этой системе. И это очень помогло в проведении полевых работ. К тому же, в условиях изменения климата Минсельхоз внедряет такие инновационные методики, как, например, капельное орошение, нулевая обработка почвы и органическое сельское хозяйство, - пояснил Чодуев.

Примечательно, что если в северных регионах страны весенне-полевые работы только заканчиваются, на юге уже начинается сбор урожая – 2020.

- Так в Баткенской области идет сбор урожая ячменя. Также в этом году планируется собрать до 700 тонн пшеницы. В последующем будет доводить ее площадь посевов до 300 тысяч гектаров, а урожай – до 1 млн тонн. При этом мы выражаем особую благодарность нашим фермерам и сотрудникам, которые работали днем и ночью, чтобы обеспечить страну необходимыми аграрными товарами, - добавил Чодуев.


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URL: https://www.vb.kg/388483
Теги:
Минсельхоз, продовольствие, пшеница, сельское хозяйство, экспорт, безопасность, Кыргызстан
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