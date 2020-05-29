В Миннеаполисе продолжается волна протестов и насилия (фото)

В американском городе Миннеаполис не утихают протестные акции, некоторые из них сопровождаются погромами магазинов, поджогами и мародерством. По данным издания Star Tribune, в результате погромов уже погиб один человек. Предположительно, в него выстрелил владелец ломбарда.

Массовые протесты начались после публикации в социальных сетях видеозаписи задержания 46-летнего Джорджа Флойда. Прохожий заснял, как полицейский давит на шею афроамериканца, тот просит отпустить его, так как ему нечем дышать. Полицейский проигнорировал просьбу и мужчина умер. Полицейских, проводивших задержание, уволили, однако общественность требовала наказать их. Начались массовые демонстрации, в ходе которых люди требовали от представителей власти прекратить жестокость по отношению к афроамериканцам. Большинство протестных акций были мирными, но некоторые закончились беспорядками и погромами. Особенно ожесточенные столкновения происходили в ночь на вторник и среду.

Так, в среду ночью город охватили пожары. Сообщается о 30 поджогах, которые привели к 16 пожарам. Сильно пострадали коммерческие объекты: торговые центры, магазины, рестораны. Фиксировались случаи мародерства. Кроме того, демонстранты ворвались в здание полиции и устроили несколько поджогов. Сотрудникам пришлось эвакуироваться.

Власти города ограничили работу общественного транспорта и запросили помощь Национальной гвардии.