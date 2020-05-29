"Молочку" из КР закупают в России, Казахстане и Узбекистане

В Кыргызстане, несмотря на сложную ситуацию с пандемией за первый квартал этого года, значительно вырос экспорт сельхозпродукции. Об этом на брифинге сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Эркинбек Чодуев.

По его словам, прогресс наметился по всем трем показателям – животноводству, растениеводству и обрабатывающей продукции.

- За первый квартал этого года, по сравнению с прошлым, экспорт увеличился на 112,3 процента, составив 5 млрд 308 млн 900 тысяч сомов. По животноводству также большие сдвиги. Здесь продукции было экспортировано на сумму 300 млн сомов. В том числе, в разные страны был реализовано 8800 голов живого скота на 3 миллиона долларов. Увеличился в два раза и экспорт сухофруктов. Только орехов продано на сумму более 6 млн долларов. По пищевой обрабатывающей промышленности доход составил более 29 млн долларов. В разы выше, чем в 2019 году экспорт молочной продукции. Продано ее на 8 млн долларов. В основном идет кыргызская "молочка" в Казахстан, Россию и Узбекистан, - рассказал Чодуев.

В заключение брифинга глава Минсельхоза заверил, что ведомство, несмотря на сложный год, обязуется исполнить намеченный прирост по сельскому хозяйству в два процента.