Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Из Кореи и Филиппин на родину вернулись 58 кыргызстанцев

101  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстан из Кореи и Филиппин вернулись 58 наших граждан. Они прилетели в республику чартерным рейсом авиакомпании "T-way" по маршруту "Сеул-Бишкек-Сеул". Об этом сообщает МИД КР.

- Рейс организован в рамках договоренностей, достигнутых с корейской стороной для вывоза граждан Кыргызстана из Республики Корея и граждан Республики Корея, Японии и Соединенных Штатов Америки из Кыргызстана.В настоящее время все прибывшие в установленном порядке помещены под наблюдение (обсервацию) для прохождения соответствующих медицинских процедур. Во исполнение поручения Президента и Правительства Кыргызской Республики, поиск путей и маршрутов возвращения граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах, в том числе при поддержке и содействии стран-партнеров продолжается, - говорится в сообщении министерства иностранных дел.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388487
Теги:
Южная Корея, миграция, Филиппины, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  