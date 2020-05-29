Из Кореи и Филиппин на родину вернулись 58 кыргызстанцев

В Кыргызстан из Кореи и Филиппин вернулись 58 наших граждан. Они прилетели в республику чартерным рейсом авиакомпании "T-way" по маршруту "Сеул-Бишкек-Сеул". Об этом сообщает МИД КР.

- Рейс организован в рамках договоренностей, достигнутых с корейской стороной для вывоза граждан Кыргызстана из Республики Корея и граждан Республики Корея, Японии и Соединенных Штатов Америки из Кыргызстана.В настоящее время все прибывшие в установленном порядке помещены под наблюдение (обсервацию) для прохождения соответствующих медицинских процедур. Во исполнение поручения Президента и Правительства Кыргызской Республики, поиск путей и маршрутов возвращения граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах, в том числе при поддержке и содействии стран-партнеров продолжается, - говорится в сообщении министерства иностранных дел.