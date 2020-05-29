Очередные послабления карантина. Кому еще разрешили работать?

После строго карантина продолжается поэтапное возобновление экономической деятельности. Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 сообщил какие предприятия смогут вернуться на работу в июне.
С 1 июня:
С 5 июня:
Деятельность организаций в сфере дошкольного образования.
С 8 июня:
Внутренние регулярные авиарейсы (внутреннее авиасообщение Бишкек-Ош, один раз в день).
В республиканском штабе подчеркивают, что работа всех предприятий возможна только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, при этом в зависимости от эпидемиологической ситуации возможны изменения в перечне видов разрешенной экономической деятельности.
Ограничения остаются на следующие виду деятельности:
проведение культурных, спортивных, научных, семейных, памятных и массовых мероприятий;
деятельность увеселительных заведений (ночные клубы, караоке, кальянные итд.);
деятельность интернет-клубов, а также компьютерных игровых заведений;
деятельность кинотеатров;
деятельность точек общественного питания (фудкорты), расположенных в торгово-развлекательных центрах;
деятельность детских развлекательных заведений и игровых площадок, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах;
деятельность образовательных центров (языковые курсы и другие виды образовательных услуг), исключения при условии соблюдения санитарно-гигиенических норм и дистанции между занимающимися;
междугородние и межобластные пассажирские перевозки на автобусах, микроавтобусах.