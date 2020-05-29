Очередные послабления карантина. Кому еще разрешили работать?

После строго карантина продолжается поэтапное возобновление экономической деятельности. Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 сообщил какие предприятия смогут вернуться на работу в июне.

С 1 июня:

Все виды деятельности по производству и реализации товаров народного потребления и продовольственных товаров; Все виды деятельности в сфере бытового обслуживания населения; Аудиторские и консалтинговые компании; Рекламные агентства; Туристические и рекреационные объекты (дома отдыха, пансионаты, исторические объекты итд.), при условии передвижения на личных авто.

С 5 июня:

Деятельность организаций в сфере дошкольного образования.

С 8 июня:

Внутренние регулярные авиарейсы (внутреннее авиасообщение Бишкек-Ош, один раз в день).

В республиканском штабе подчеркивают, что работа всех предприятий возможна только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, при этом в зависимости от эпидемиологической ситуации возможны изменения в перечне видов разрешенной экономической деятельности.

Ограничения остаются на следующие виду деятельности:

проведение культурных, спортивных, научных, семейных, памятных и массовых мероприятий;

деятельность увеселительных заведений (ночные клубы, караоке, кальянные итд.);

деятельность интернет-клубов, а также компьютерных игровых заведений;

деятельность кинотеатров;

деятельность точек общественного питания (фудкорты), расположенных в торгово-развлекательных центрах;

деятельность детских развлекательных заведений и игровых площадок, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах;

деятельность образовательных центров (языковые курсы и другие виды образовательных услуг), исключения при условии соблюдения санитарно-гигиенических норм и дистанции между занимающимися;

междугородние и межобластные пассажирские перевозки на автобусах, микроавтобусах.