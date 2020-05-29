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Иссык-Куль вошел в топ-5 самых популярных курортов в СНГ

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- Оксана Гут
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Иссык-Куль вошел в топ-5 самых популярных курортов в СНГ для лечебно-оздоровительного отдыха.

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг курортов и стран СНГ для санаторно-курортного и лечебно-оздоровительного отдыха летом.

Список возглавляют курорты в Беларуси.

В общем в топ-5 входят курорты на озере Нарочь в Беларуси, курорт Бурабай в Казахстане, курорт Нафталан в Азербайджане, курорт Джермук в Армении и озеро Иссык-Куль в Кыргызстане.

На проживание, питание и лечение на курортах в странах СНГ тратят, в среднем, три тысячи рублей в сутки.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности курортов СНГ для санаторного-курортного и оздоровительного отдыха.


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URL: https://www.vb.kg/388497
Теги:
рейтинг, СНГ, Кыргызстан, Иссык-Куль, Отдых
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