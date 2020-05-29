Как "разобрались" с захватом кофейней муниципальной земли Золотого квадрата

Советник мэра Бишкека по информационной политике Гуля Алмамбетова сообщила VB.KG и другим СМИ об удивительной истории с кофейней "135".

Все началось с жалобы горожанина о том, что администрация кофейни у пересечения улиц Тоголока Молдо и Московской якобы начала незаконно строить летнюю площадку на муниципальной земле. В принципе возмущаться было чему, ведь этот район входит в так называемый Золотой квадрат центра столицы, где земельные участки очень дорогие.

Городские службы оперативно выехали на место, владелец кофейни заверил, что это не разрушение и не строительство летней площадки, а… "зеленый подарок горожанам". Был продемонстрирован эскизный план будущей зоны благоустройства, который обещают согласовать в Бишкекглавархитектуре в установленном порядке.

Однако мэрия со своей стороны предупредила владельцев кофейни, что в случае отклонения от проекта санитарно-экологическая инспекция примет меры согласно Кодексу о нарушениях КР за выемку грунта и повреждение зеленых насаждений.

В этой связи мэрия столицы призывает:

- Дорогие горожане! Если нарушаются санитарные нормы, пожалуйста, звоните: 0(312) 65 81 59, 0 705 564 756. Ленинский район: 0500 085 580; Октябрьский район: 0 500 210 470; Первомайский район: 0555 404 818; Свердловский район: 0551 551 745.