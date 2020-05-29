С Узбекистаном согласовано 95% линии госграницы, а с Таджикистаном - 60%

Из общей протяженности линии прохождения кыргызско-узбекской границы обоюдно согласовано около 95%. А кыргызско-таджикской госграницы - около 60% на уровне правительственных делегаций сторон.

О работе по делимитации и демаркации государственных границ с Узбекистаном и Таджикистаном рассказали в правительстве КР.

Отмечается, что в настоящее время ведется работа по делимитации государственной границы с Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан.

По делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы проведены 38 заседаний правительственных делегаций, 47 встреч топографических рабочих групп, 21 встреча рабочих групп по правовым вопросам.

С начала 2020 года состоялись 2 встречи по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Первая встреча состоялась в городе Бишкеке 21-25 января на уровне рабочих групп. Вторая встреча прошла 21-22 февраля в городе Баткен на уровне правительственных делегаций. Ввиду пандемии COVID-19, новые встречи не проводились.

В ряде населенных пунктов в Баткенской области, граничащих с Республикой Таджикистан, наблюдается, в ввиду возникающих спорных вопросов по строительству объектов и использованию земельных ресурсов, определенное напряжение. Местные органы власти совместно с правоохранительными органами проводят разъяснительную работу среди населения.

18-23 мая специальный представитель правительства по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства Кыргызской Республики Назирбек Борубаев в ходе рабочей поездки в Баткенскую область провел встречи с жителями приграничных сел и рассказал о ходе работ по делимитации и демаркации государственной границы.

Следует отметить, что правительством Кыргызской Республики на постоянной основе проводится работа по завершению строительства автомобильных дорог, усилению охраны границ и противодействию контрабанде.

По делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы проведены 31 заседание правительственных делегаций, 96 встреч топографических рабочих групп, 2 встречи рабочих групп по правовым вопросам.

На сегодняшний день идет реализация второго этапа Государственной программы по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию ряда приграничных территорий, имеющих особый статус.

Программа включает 33 мероприятия, на реализацию которых предусмотрено 296 млн 250 тыс сомов. Из этих средств 195 млн сомов предусмотрено на развитие приграничных территорий с особым статусом в Баткенской области.