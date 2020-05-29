ГАМСУМО: KOIСA оказало техническую поддержку 30 селам в борьбе с COVID-19

Сегодня, 29 мая 2020 года, состоялась встреча директора ГАМСУМО при Правительстве КР Бахтияра Салиева с главой представительства KOICA в Кыргызстане г-м О Донгиль и лидером проекта "Мое Село в Кыргызской Республике" г-м Чжун Хонг Су. Об этом сообщает пресс-служба Госагенства.

На данной встрече Корейское агентство международного сотрудничества в КР (KOICA) передало техническую помощь 30 пилотным селам в рамках проекта "Мое село в Кыргызской Республике" на сумму 750 000 сом. Помощь представлена в количестве 27 тыс штук медицинских масок и 1450 шт. антисептических средств индивидуальной защиты.

Проект "Мое село (Менин айылым) в КР" реализуется в рамках Меморандума, подписанного между ГАМСУМО и Корейским агентством по международному сотрудничеству с середины 2018 года.

Грантовая помощь в рамках данного проекта составляет 244 миллионов сомов. Целью проекта является улучшение условий жизни сельских жителей через развитие на основе участия общин, создания ряда пилотных модельных сел для дальнейшего распространения лучшего опыта.

Всего в 2019 году 30 пилотным селам для реализации проектов перечислены 51 млн сомов, на сегодня реализуется проекты по строительству социальных объектов, по развитию инфраструктур сел, по обеспечению досуга жителей и т.п. В 2020 году проекты в пилотных селах будут направлены на доходообразующую деятельность.