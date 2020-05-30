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Санитарно-карантинные посты усилят проверки при въезде в города и области

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- Оксана Гут
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Санитарно-карантинные посты усилят проверки при въезде в города и области. Соответствующее поручение дано на заседании Республиканского оперативного штаба.

"Санитарно-карантинным постам необходимо усилить работу. Особое внимание уделять городам Бишкек и Ош. Высказывается критика, что на постах в недостаточной степени проводят проверки температуры тепловизором", - сказал первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подчеркнул, что в связи с увеличением числа случаев заражения в общественных местах и очагов распространения вируса, посещение столицы жителями из регионов страны небезопасно. В этой связи рекомендуется сократить поездки в город, посещать его исключительно при острой необходимости.

Профильным государственным органам и местным органам власти поручено подготовиться к возобновлению деятельности ряда направлений экономической деятельности в рамках 5 этапа.

"Должны соблюдаться все утвержденные Министерством здравоохранения алгоритмы работы экономических видов деятельности с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Начало работы детских садов вызывает большие опасения, однако мы вынуждены пойти на такие меры для создания условий работающим гражданам. Я прошу, чтобы в этих учреждениях обеспечили полную безопасность. Аэропорты должны быть готовы к возобновлению внутренних авиарейсов", - сказал первый вице-премьер-министр.

На территории Кыргызской Республики продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, в городах Бишкек и Ош, в Ат-Башинском районе Нарынской области, в сельском округе Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области действует карантин.


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URL: https://www.vb.kg/388513
Теги:
Азиз Суракматов, Кубатбек Боронов, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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