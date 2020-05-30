Евразийскому экономическому союзу исполнилось шесть лет

Шесть лет назад, 29 мая 2014 года, был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе.

"Многое сделано, но и впереди - большая работа во благо нашего Союза", - так прокомментировал это событие председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Напомним, что этот документ подписали 29 мая 2014 года президенты России, Беларуси и Казахстана. 23 декабря того же года на заседании Высшего Евразийского экономического совета был подписан договор о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС. 1 января 2015 года договор о создании Евразийского экономического союза вступил в силу. На следующий день, 2 января, в ЕАЭС официально вступила Армения. В августе 2015-го завершилась процедура присоединения Кыргызстана к этому Союзу.

Говоря об итогах минувшего шестилетия, Михаил Мясникович заявил:

"Укрепление экономических связей в столь крупном международном объединении помогает предприятиям и организациям работать более эффективно и стабильно. Принимаются актуальные решения по обеспечению взаимовыгодной торговли, формируются общие рынки товаров, приняты 48 технических регламентов Союза, режим единого рынка услуг распространен на 53 сектора.

Благодаря усилиям глав государств – членов ЕАЭС и правительств Союза создаются благоприятные условия для жизни и работы граждан государств-членов, обеспечено взаимное признание документов об образовании, подписано Соглашение о пенсионном обеспечении. Основная цель Союза, как и закреплено в Договоре о ЕАЭС, – полноценная реализация четырех свобод: свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - продолжил Мясникович.

Он напомнил, что сегодня в интеграционное объединение входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Статус государства-наблюдателя имеет Молдова. О своем желании получить статус государства – наблюдателя заявил и Узбекистан. Подписаны торговые соглашения с Вьетнамом, Ираном, Китаем, Сингапуром и Сербией, меморандумы с 8 региональными интеграционными объединениями, с 14 правительствами третьих стран, с 11 министерствами и ведомствами третьих стран, 38 - с международными организациями и их подразделениями.

По словам директора института ЕАЭС Владимира Лепехина, у ЕАЭС очень хорошая перспектива, "потому что другого способа организации этого колоссального пространства Северной Азии, Евразии просто нет". А вот, считает он, другие постсоветские страны, которые выбиваются из этого пространства, " ждет печальный конец, потому что они попадают в экономический тупик".

"Поэтому надо спокойно относиться к тем неоднозначным процессам, которые сегодня происходят в ЕАЭС. Тем более, естественно, элиты мечутся, политики делают разные заявления, цену себе набивают и прочее. Но объективный процесс такой - никуда мы не денемся от Евразийского союза, от реинтеграционных процессов этого пространства", - убежден Владимир Лепехин.