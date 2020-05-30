Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Оше началось строительство корпуса для филиала МГУ им. М. Ломоносова

27  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше началось строительство корпуса для филиала Московского государственного университета им. М. Ломоносова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки КР.

В южной столице прошла церемония закладки капсулы.

В мероприятии приняли участие ректор Ошского государственного университета Кудайберди Кожобеков, генеральный консул Российской Федерации в г. Ош Роман Свистин, местные органы власти.

Филиал предложит обучение по математике и информатике, геологии, русскому языку и литературе.

Решение об открытии филиала МГУ в Кыргызстане было принято весной прошлого года на форуме ректоров российских и кыргызских вузов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388516
Теги:
вуз, строительство, Кыргызстан, Министерство образования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  