В Оше началось строительство корпуса для филиала МГУ им. М. Ломоносова

В Оше началось строительство корпуса для филиала Московского государственного университета им. М. Ломоносова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки КР.

В южной столице прошла церемония закладки капсулы.

В мероприятии приняли участие ректор Ошского государственного университета Кудайберди Кожобеков, генеральный консул Российской Федерации в г. Ош Роман Свистин, местные органы власти.

Филиал предложит обучение по математике и информатике, геологии, русскому языку и литературе.

Решение об открытии филиала МГУ в Кыргызстане было принято весной прошлого года на форуме ректоров российских и кыргызских вузов.