В Бишкеке стали заражаться СOVID-19 торговые агенты, продавцы и госслужащие

В Бишкеке отмечается рост зараженных, среди них торговые агенты, продавцы, сотрудники промышленных предприятий, государственные и муниципальные служащие. Об этом на брифинге 30 мая сообщил мэр столицы Азиз Суракматов.

"В условиях возобновления экономической деятельности в Бишкеке отмечается рост зараженных и контактных лиц. В последнее время в столице начались самообращения граждан с признаками короновируса, и они сами не знают, где они заразились. В частности, среди них есть торговые агенты, продавцы, сотрудники промышленных предприятий, государственные и муниципальные служащие. Это говорит о том, что появляются риски заражения на работе, на улице, в транспорте, в торговых центрах и на рынках", - отметил градоначальник.

По его словам, все это происходит из-за нарушения простых и элементарных требований соблюдения санитарно-гигиенических норм в условиях режима чрезвычайной ситуации.

"Мы просим руководителей хозяйствующих субъектов, транспортных предприятий, рынков и торговых центров самим соблюдать санитарные-гигиенические требования, но особенно важно, чтобы соблюдали масочный режим на ваших объектах посетители и клиенты. Еще раз убедительно просим носить маски, перчатки и соблюдать санитарную дистанцию в общественных местах до 2-х метров", - отметил Суракматов.