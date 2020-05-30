ГКНБ задержал руководителя ОО "Вентус" за подделку документов

ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий в Иссык-Кульской области задержан руководитель ОО "Вентус" Рузиев Камилжан Якупович, 1963 года рождения по факту подделки документов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.359 ("Подделка документов") и ст.204 ("Мошенничество") УК КР.

Задержанный водворен в ИВС ОВД г. Каракол.

В настоящее время ГКНБ проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению причастности указанного лица к другим фактам преступлений.

ГКНБ просит всех пострадавших от неправомерных действий Рузиева К. обратиться в следственный отдел УГКНБ КР по Иссык-Кульской области по номеру телефона 03922 51180 или в Дежурную службу ГКНБ КР по телефону 0312 660475.