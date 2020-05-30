Мэрия хочет отнять у горожан многоэтажки?

Столицу всколыхнула новость о том, что управление муниципального имущества мэрии (УМИ) подготовило реестр, принадлежащий городским властям недвижимости, куда вошли более тысячи многоэтажных жилых домов, квартиры в которых уже несколько десятилетий как приватизированы. Эту бумагу собираются внести на рассмотрение депутатов горкенеша. Горожане опасаются, что если народные избранники одобрят документ, то чиновники смогут забрать в свою собственность их жилье. Так ли это или же речь идет о банальном бардаке с документами, разбирались корреспонденты "Вечерки".

Нападки...

Эту информацию обнародовала активист ОФ "Наше право" Светлана Антропова. В частности, она указала, что УМИ провело инвентаризацию муниципального имущества. В результате был создан соответствующий реестр, который теперь должен утвердить Бишкекский городской кенеш. И все бы ничего, если бы в этот список не попали 1405 многоэтажных жилых домов.

- Как такое возможно и как это назвать? - недоумевает Светлана Антропова. - Жилые помещения в многоквартирных домах приватизированы на 98 процентов согласно Закону КР "О приватизации жилого фонда". Соответственно, они являются частной собственностью. Прокуратура обязана встать на защиту законов и прав граждан!

Далее активист обратилась к мэру Бишкека Азизу Суракматову с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности начальника УМИ Нурдина Тынаева. Антропова обратилась и к депутатам городского кенеша с просьбой не утверждать реестр, в который незаконно, по ее мнению, включена частная собственность.

- Дом 32 в 4–м микрорайоне включен в реестр муниципального имущества. Поэтому я требую срочно произвести ремонт межпанельных швов с торцевых сторон, которые находятся в аварийном состоянии и протекают. А также ремонт в жилых помещениях, так как, согласно пункту 1 статьи 18 Жилищного кодекса КР, собственник жилого помещения несет бремя содержания жилого помещения, находящегося в его собственности, - добавила Светлана Антропова.

Некоторые горожане подумали, что в реестр попали так называемые бесхозные дома, в которых до сих пор не организованы товарищества собственников жилья. Однако в списке полно и таких этажек, которые уже давно отказались от услуг домоуправлений и взяли заботу о "муравейниках" в свои руки.

- В доме 45 микрорайона "Аламедин–1" с 2006 года действует ТСЖ, - написала в социальных сетях одна из горожанок. - Это наша частная собственность. Как мэрия может на нее претендовать?

И таких вопросов набралось довольно много. Хотя по столице, справедливости ради, полно и бесхозных высоток.

…и ответки

В общем, шум возник нешуточный. Хотя эта тема уже поднималась в конце февраля текущего года на одном из совещаний градоначальника с руководителями структурных подразделений мэрии. Там даже возникла перепалка между Нурдином Тынаевым и главой муниципального предприятия "Городские парки" Каличой Умуралиевой, которая, к слову, является создателем ОФ "Наше право".

- Непонятно, - заявила тогда глава "Городских парков". - Есть закон о приватизации жилищного фонда, который был передан в частные руки, и все общее имущество является общей долевой собственностью.

- На сегодняшний день у мэрии Бишкека жилищный фонд составляет 194 служебные квартиры, 11 - фондовых квартир, 17 - выморочных и 40 комнат в общежитии на улице Фучика, - объяснил Нурдин Тынаев. - Все остальное - многоэтажки. С ними сложилась интересная ситуация. В 90–х годах приватизировались только квартиры, на которые никто сейчас не может претендовать по закону и не претендует. Но сами дома, числившиеся раньше на учете Горисполкома, перешли на баланс уже Бишкекского муниципалитета. Речь о чердачных помещениях, подвалах, крышах, лифтах. Поэтому мы не можем убрать их из реестра, хотя были бы этому рады. Ведь, кроме проблем, они ничего мэрии не приносят. Например, из всех перечисленных объектов подвалы только десяти из них сдаются в аренду. Остальные являются проблемными. Но мы должны их обслуживать.

Лифты, кстати, тоже обслуживаются муниципалитетом, опять же на основании того самого реестра. Хотя для мэрии это исключительно затраты без возможности получения прибыли.

взгляд

Паника горожан по поводу возможного отъема их собственности совершенно напрасна. Ведь они защищены законодательно. К тому же сами власти подчеркивают, что о квартирах вообще речи не идет.

Только сейчас выяснилось, что бывшее руководство не удосужилось проработать вопросы о том, как быть с приватизированными квадратными метрами и с товариществами собственников жилья. Хотя мэрия уже много лет агитирует бишкекчан активнее их образовывать. Вот и получился парадокс, когда многие дома не просто стали частными, но и давно обслуживаются за счет самих жильцов, а в городском реестре продолжают числиться.

Есть и обратные примеры, когда имущество принадлежит мэрии фактически, а в реестре муниципальной собственности его нет. Например, маршруты микроавтобусов. И на эту проблему уже много лет указывают частные перевозчики, а чиновники и в ус не дуют.

В то же время есть правда и в словах Нурдина Тынаева. Ведь горожане ведут себя по–разному в зависимости от ситуации. Когда им нужно обновить лифты, они кричат, что мэрия им должна. Но как только составили реестр, так сразу речь идет о том, что все дома находятся в общей собственности жильцов. Тогда нужно и подъемники чинить самостоятельно.

В общем, этот вопрос требует скорейшего решения. Однозначно, все те высотки, в которых действуют ТСЖ, необходимо убрать из реестра. А остальным надо определиться, то ли они последуют примеру других горожан, то ли останутся под мэрским началом.