Депутаты стран ОДКБ объединятся против коронавируса

Борьба с коронавирусом и совместное противодействие его распространению станет одной из главных тем заседания Совета Парламентской Ассамблеи (ПА) ОДКБ. Оно состоится в июне и пройдет в режиме видеоконференции, сообщили в Государственной Думе России.

Как проинформировали в ней, недавно председатель ПА ОДКБ, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин уже провел телефонные разговоры по этому поводу с главами парламентов Армении Араратом Мирзояном, Казахстан Нурланом Нигматулиным, Кыргызстана Дастанбеком Джумабековым. Подчеркивалась необходимость проведения такого заседания для решения задач, актуальных в нынешней ситуации и на перспективу.

Обсуждение вопроса биологической безопасности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и возможная модернизация международного законодательства по борьбе с разработкой биологического оружия станут выходом из пандемии коронавируса. Так считает заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ (и уроженец Кыргызстана) Геннадий Онищенко.

Как подчеркнул он на брифинге, вопросы биологического терроризма и биологического оружия не сняты с повестки дня. И поэтому в рамках ОДКБ "в развитие уже угасающей эпидемии" нужно принять международно-правовой документ, который позволит странам, входящим в этот союз, выработать механизм контроля за таким оружием.

Онищенко высказался за необходимость разработки и принятия нового международно-правового акта, который мог бы стать модернизированной версией Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), открытой для подписания ещё в 1972 году. "Или это будет какой-то отдельный документ, но его нужно разрабатывать, потому что сегодня биология вышла на первый план", - убежден парламентарий.

В ОДКБ сегодня входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. На состоявшемся 26 июня в видеоформате заседании Совета министров иностранных дел этих стран был принят ряд новых важных решений. Они направлены на укрепление взаимодействия по различным направлениям обеспечения безопасности, в том числе и в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией.