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О запрете междугородних маршрутов: на что выживать, если работа в Бишкеке?

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- Оксана Гут
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Жители Чуйской области возмущены тем, что Республиканский штаб не разрешает работать общественному транспорту пригородного сообщения. Люди не имеющие своих авто уже два месяца не могут попасть на работу в Бишкек. А частные такси курсирующие до столицы, воспользовавшись ситуацией с пандемией COVID-19, взвинтили цены вдвое - таких денег на проезд просто нет.

Напомним, с 1 июня в стране начинается пятый этап возобновления экономической деятельности. Так, заработают внутренние авиаперелеты, пансионаты на Иссык-Куле, детские сады. Но междугородние и межобластные пассажирские перевозки на автобусах, микроавтобусах остались под запретом.

В соцсетях растет негодование. Одно из обращений властям появилось в популярной группе Facebook "Черный список". Автор поста требует "дать людям спокойно передвигаться и работать".

"...Почему жители пригородов Бишкека остались "за бортом"? Почему наше правительство запрещает общественный транспорт тем, кто составляет 80% рабочей силы Бишкека? Завтра, 1 июня, обещали запустить движение общественного транспорта из пригородов в Бишкек, но как мы, жители этих самых пригородов, узнали, что этого нам не видать минимум до 8 июня, т.к. господин Боронов сказал, что блок-посты убирать не то, что не собираются, но ещё и усилят контроль, а значит маршрутки не смогут проезжать в город. До объездной дороги, а дальше как хотите. Почему такая несправедливость? Где брать деньги на такси тем, кто сидел месяцами дома? На что выживать, если работа в Бишкеке? Почему тогда с. Аламедин, относящееся к Чуйской области, имеет доступ в город, а остальные жители Чуйской области, например, Ленинского, Константиновки, Мыкана, Канта и других сел и городов выброшены подальше? Сколько это ещё будет продолжаться?", - пишет автор.

Пост поддержали многие пользователи соцсети. Они сообщают, что пока в Бишкеке не запустили общественный транспорт стоимость проезда с пригорода столицы до работы и обратно на попутках и такси им стоила от 450 до 700 сомов в день. Сейчас эта сумма сократилась вдвое, но все равно сильно бьет по карману.


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URL: https://www.vb.kg/388552
Теги:
безработица, зарплата, Кант, правительство, Сокулукский район, социальные сети, Токмак, Чуйская область, Кыргызстан, общественный транспорт, такси, карантин
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