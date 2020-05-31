В инциденте на границе пострадали 15 кыргызстанцев

По предварительным данным, в результате инцидента на кыргызско-узбекском участке госграницы всего поступило в Центр общеврачебной практики города Айдаркен 15 пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения КР.

В данное время четверо пострадавших с различными травмами находятся в стационаре, остальные после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение.

Среди госпитализированных в стационар - у двоих состояние оценивается как тяжелое, у двоих относительно удовлетворительное.

Пострадавшие обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями медназначения. На месте инцидента дежурят 2 бригады скорой помощи. В помощь коллегам из Баткена направлены реаниматолог и травматолог во главе с координатором по здравоохранению области.

Также ранее пресс-служба правительства информировала, что первый заместитель губернатора в Баткенской области Жаркынбек Максутов, аким Кадамджайского района Алгынбай Имаров проводят переговоры с губернатором Ферганской области Шухратом Ганиевым, акимом Сохского района Республики Узбекистан по произошедшему инциденту между жителями приграничных сел.

В настоящее время привлекаются дополнительные силы правоохранительных органов для стабилизации ситуации.