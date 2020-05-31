Погода
$ 78.40 - 78.69
€ 92.20 - 93.67

В инциденте на границе пострадали 15 кыргызстанцев

638  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По предварительным данным, в результате инцидента на кыргызско-узбекском участке госграницы всего поступило в Центр общеврачебной практики города Айдаркен 15 пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения КР.

В данное время четверо пострадавших с различными травмами находятся в стационаре, остальные после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение.

Среди госпитализированных в стационар - у двоих состояние оценивается как тяжелое, у двоих относительно удовлетворительное.

Пострадавшие обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями медназначения. На месте инцидента дежурят 2 бригады скорой помощи. В помощь коллегам из Баткена направлены реаниматолог и травматолог во главе с координатором по здравоохранению области.

Также ранее пресс-служба правительства информировала, что первый заместитель губернатора в Баткенской области Жаркынбек Максутов, аким Кадамджайского района Алгынбай Имаров проводят переговоры с губернатором Ферганской области Шухратом Ганиевым, акимом Сохского района Республики Узбекистан по произошедшему инциденту между жителями приграничных сел.

В настоящее время привлекаются дополнительные силы правоохранительных органов для стабилизации ситуации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388554
Теги:
вода, приграничные конфликты, Узбекистан, Кыргызстан, пострадавшие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  