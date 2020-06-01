Затягивать открытие детских садов опасно!

После двухмесячной самоизоляции по всему Бишкеку можно видеть нередкие массовые скопления детей. Многие взрослые берут детей с собой за покупками на рынках и в торговых центрах. Оставить детей часто не с кем.

Ранее сообщалось, что, возможно, детские сады заработают с 1 июня, но, по словам чиновников Министерства образования, пока медики не дают разрешения на открытие дошкольных организаций.

- Мы проанализировали ситуацию и выяснили, что более девяти тысяч родителей готовы в данный момент отдать своих детей в детские сады, - сказала во время брифинга во вторник заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова. - Мы готовы начать работу, если соответствующие государственные органы дадут возможность. Если эпидемиологическая ситуация стабилизируется, мы готовы начать поэтапное открытие детских образовательных учреждений.

Между тем частные детсады требуют от властей возобновить их работу, "иначе сами откроются".

Ранее Ассоциация детских образовательных организаций выступила с требованием к президенту, правительству и парламенту о необходимости возобновить деятельность частных детских образовательных учреждений. В случае если их обращение будет вновь проигнорировано, представители ассоциации обещают возобновить свою деятельность, несмотря на запрет.

- На предыдущее письмо от 7 мая о возможности функционирования частных детских садов и центров мы получили отписку от Санитарно–эпидемиологической станции Бишкека с формулировкой о невозможности функционирования частных дошкольных образовательных организаций. Мы не мигранты, прибывшие из Соль–Илецка, которых после бунта и закидывания камнями правоохранительных органов отправили домой. Мы все еще ищем цивилизованные формы обращений. После информации, что организации в сфере дошкольного образования не имеют права осуществлять свою деятельность и вошли в список запрещенных в условиях поэтапного возобновления экономической деятельности, мы вновь требуем, чтобы нас услышали, - говорится в обращении.

По сведениям ассоциации, сейчас уже существуют неконтролируемые, неорганизованные подпольные надомные группы. Как подчеркивают в ассоциации, частный сектор образования по вине государства не может обеспечить выполнение норм труда.

- Мы требуем в срочном порядке пересмотреть возможность функционирования детских дошкольных образовательных организаций и включить частные дошкольные образовательные организации в перечень видов разрешенной экономической деятельности с 1 июня. Дети дошкольного возраста не могут оставаться дома самостоятельно. Это опасно после двухмесячной изоляции, они нуждаются в присмотре, уходе, питании и социализации, - негодуют авторы обращения.