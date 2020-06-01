Боронов прибыл в Баткенскую область. Ситуация на границе урегулирована

Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов прибыл в Кадамджайский район Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что он проведёт встречу с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым по произошедшему накануне конфликту между жителями приграничных сел двух стран.

Кубатбек Боронов также проведет оперативное совещание с участием правоохранительных органов и местных органов власти.

"На сегодня ситуация урегулирована. Правительство Кыргызской Республики усилило меры безопасности. Соответствующие органы власти проводят разъяснительные работы с местными жителями", - говорится в сообщении.