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Зарплата медиков в условиях ЧП составила чуть более 4 тысяч сомов

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане медики, работающие в условиях ЧП получили зарплату за апрель чуть более 4 тысяч сомов. Кроме того, многие медики переболевшие COVID-19 до сих пор не получили обещанные компенсации. О ситуации в которой оказались медицинские работники рассказала мэдиаэксперт в сфере здравоохранения Елена Баялинова.

"Ко мне обратились работники первичного звена г. Бишкек с просьбой обнародовать ситуацию, которая усугубляет и без того их гнетущее положение, связанное с борьбой с коронавирусом. По понятным причинам, люди боятся называть свои имена и ищут объяснений и защиты у журналистов и в социальных сетях.

Они пишут о том, что мало того, что еще не сделаны обещанные выплаты переболевшим COVID-19 еще в апреле месяце их коллегам, и что очередная зарплата, несмотря на все чрезвычайные обстоятельства, составила всего чуть больше 4 тыс. сомов, так в данное время работников многострадального первичного звена мобилизовали еще и на подворные обходы и перепись", - пишет Елена Баялинова.

Со слов медиков она рассказала, что медсестер центров семейной медицины отправляют в новостройки для "переписи населения".

"Я врач,но не могу понять, для чего нужна эта перепись населения, для COVID? Но после снятия карантина, ведь это уже не принесет никакого результата. Миграция у нас большая,сегодня люди проживают по данному адресу, а завтра могут переехать. Может, эти списки для выборов готовят? Если я где-то не права, то извините, я уже боюсь всех: пациенты злые,а начальство еще злее. Но я ведь возмущаюсь не от того, что не хочу, а от того, что это не входит в мои функциональные обязанности. Да, нам обещали платить 100 сомов за час, но мы работаем даже без обеда. А знаете, как тяжело работать в такую жару в СИЗ?! Невозможно дышать! Я через день работала в мобильной бригаде в чистой зоне, с 9 апреля по 9 мая, и мне оплатили всего 4200 сомов. Вы можете представить, как мне было обидно?! Ведь я семейный врач, терапевт с высшим образованием и высшей категорией, в других учреждениях и технички получают больше! Я люблю свою профессию, люблю лечить людей, но подворный обход не входит в мои обязанности", - цитирует Баялинова

К ней обратился еще один врач мобильной бригады Свердловского объединенного центра семейной медицины. Их также отправили на обход в жилмассивы.

Начальник Управления здравоохранения мэрии города Бишкека Бактыгуль Исмаилова прокомментировала VB.KG эти сообщения.

"Медикb, действительно проводят подворовые обходы в рамках борьбы с COVID-19. Это сделано для того, чтобы предотвратить распространение заболевания. Дело в том, что в Бишкеке много людей, которые лежат дома с температурой, но не обращаются к врачам. Более того, они ходят на работу, на базары и в магазины. Медики мобильных бригад совершают подворовые обходы и спрашивают есть ли среди жителей дома заболевшие. Однако, медики не должны заходить в дома, они разговаривают с жильцами на улице. Врачи обеспечены транспортом, - говорит Бактыгуль Исмаилова.

Кроме того, Бактыгуль Исмаилова добавила, что все компенсации за апрель были выплачены и претензий со стороны работников не было. Тем не менее, она пообещала изучить ситуацию.


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URL: https://www.vb.kg/388561
Теги:
зарплата, Бишкек, Кыргызстан, медики, врачи, Елена Баялинова, коронавирус, COVID-19
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Комментарии
Дэн
01.06.2020, 16:04

Ужас, да и только.

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