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Инцидент на границе с Узбекистаном: 25 пострадавших, двое в реанимации

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- Екатерина Улитина
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В результате инцидента между гражданами Кыргызстана и Узбекистана пострадали 25 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Центр общеврачебной практики города Айдаркен обратились 25 пострадавших. В данное время четверо пострадавших с различными травмами находятся в стационаре. Двое в реанимации, состояние после операции оценивается врачами как тяжелое. Двое госпитализированы в отделение хирургии, состояние средней тяжести. Все получают необходимое лечение.

 Остальные 21 человек после оказания первичной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что пострадавшие обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями мед. назначения. На месте инцидента дежурят 2 бригады скорой помощи. Из Баткенской областной объединенной больницы были направлены реаниматолог и травматолог, которые совместно с коллегами оказывают помощь пострадавшим.

Отметим, накануне между жителями приграничных районов Кыргызстана и Узбекистана произошла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. Участники стали забрасывать друг друга камнями. В настоящее время в Баткенской области находится вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.


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URL: https://www.vb.kg/388564
Теги:
Баткенская область, Кубатбек Боронов, граница, приграничные конфликты, Узбекистан, конфликт, Кыргызстан, пострадавшие
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