"Задача взрослых растить физически и нравственно здоровое поколение"

Сегодня в Доме правительства Кыргызской Республики прошел первый онлайн саммит детей Кыргызской Республики. В текущем году в связи с пандемией COVID-19, празднование Дня защиты детей проходит в режиме онлайн.

В мероприятии приняли участие вице-премьер-министр Кыргызской Республики Аида Исмаилова, представитель ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике Кристин Жольм и другие официальные лица.

Аида Исмаилова, поприветствовав участников первого онлайн саммита детей республики, поздравила всех маленьких кыргызстанцев с Международным днем защиты детей!

"Дорогие ребята! Уважаемые родители, кыргызстанцы! От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – Международным днем защиты детей! Самые светлые, чистые и добрые воспоминания у каждого из нас связаны с детством – временем, когда мир вокруг нас кажется огромным, небо – безоблачным, когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому новому дню. С годами эти ощущения ослабевают, но детские впечатления мы проносим через всю жизнь. Поэтому так важен этот праздник для взрослых, несущих ответственность за полноценное и гармоничное развитие молодого поколения. От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – Международным днем защиты детей!", - поприветствовала она маленьких участников мероприятия.

Как отметила вице-премьер-министр, главной задачей нашего государства является то, чтобы каждый ребенок чувствовал любовь и заботу взрослых, ощутил свое важное место в жизни, жил в семье и был окружен семейной заботой.

"Правительство обязано обеспечить соблюдение прав детей! А воспитатели, учителя – создать условия для развития каждого ребенка. Без знания, уважения и соблюдения прав детей невозможно цивилизованное общество, его будущее. В нашем государстве многое делается для того, чтобы жизнь наших детей стала насыщенной и интересной. В городах и районах строятся спортивные площадки, оздоровительные комплексы, открываются новые детские сады и школы, проводится работа по совершенствованию механизмов социальной защиты и защиты детей", - добавила Аида Исмаилова.

Как подчеркнула вице-премьер-министр, главная задача для взрослых – растить физически и нравственно здоровое поколение, защищать права каждого ребенка, ограждая детей от жестокости и насилия, окружая их вниманием.

"Именно от того, что мы сделаем сегодня, от того, как мы отнесемся к детским проблемам сейчас, зависит день завтрашний, ведь дети – это наше будущее. Пусть каждый ребенок будет окружен любовью, теплом и заботой! Дорогие дети! Сегодняшний день целиком и полностью посвящен вам, нашим маленьким гражданам Кыргызстана! Искренне желаю детям крепкого здоровья, интересного и насыщенного летнего отдыха. Счастья Вам и отличного настроения! Сегодня Правительство Кыргызской Республики вместе с Детским Фондом ЮНИСЕФ и партнерами организует первый онлайн саммит детей Кыргызстана. Успехов в работе онлайн саммита!", - заключила вице-премьер-министр.