Погода
$ 78.40 - 78.69
€ 92.20 - 93.67

"Задача взрослых растить физически и нравственно здоровое поколение"

528  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня в Доме правительства Кыргызской Республики прошел первый онлайн саммит детей Кыргызской Республики. В текущем году в связи с пандемией COVID-19, празднование Дня защиты детей проходит в режиме онлайн.

В мероприятии приняли участие вице-премьер-министр Кыргызской Республики Аида Исмаилова, представитель ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике Кристин Жольм и другие официальные лица.

Аида Исмаилова, поприветствовав участников первого онлайн саммита детей республики, поздравила всех маленьких кыргызстанцев с Международным днем защиты детей!

"Дорогие ребята! Уважаемые родители, кыргызстанцы! От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – Международным днем защиты детей! Самые светлые, чистые и добрые воспоминания у каждого из нас связаны с детством – временем, когда мир вокруг нас кажется огромным, небо – безоблачным, когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому новому дню. С годами эти ощущения ослабевают, но детские впечатления мы проносим через всю жизнь. Поэтому так важен этот праздник для взрослых, несущих ответственность за полноценное и гармоничное развитие молодого поколения. От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – Международным днем защиты детей!", - поприветствовала она маленьких участников мероприятия.

Как отметила вице-премьер-министр, главной задачей нашего государства является то, чтобы каждый ребенок чувствовал любовь и заботу взрослых, ощутил свое важное место в жизни, жил в семье и был окружен семейной заботой.

"Правительство обязано обеспечить соблюдение прав детей! А воспитатели, учителя – создать условия для развития каждого ребенка. Без знания, уважения и соблюдения прав детей невозможно цивилизованное общество, его будущее. В нашем государстве многое делается для того, чтобы жизнь наших детей стала насыщенной и интересной. В городах и районах строятся спортивные площадки, оздоровительные комплексы, открываются новые детские сады и школы, проводится работа по совершенствованию механизмов социальной защиты и защиты детей", - добавила Аида Исмаилова.

Как подчеркнула вице-премьер-министр, главная задача для взрослых – растить физически и нравственно здоровое поколение, защищать права каждого ребенка, ограждая детей от жестокости и насилия, окружая их вниманием.

"Именно от того, что мы сделаем сегодня, от того, как мы отнесемся к детским проблемам сейчас, зависит день завтрашний, ведь дети – это наше будущее. Пусть каждый ребенок будет окружен любовью, теплом и заботой! Дорогие дети! Сегодняшний день целиком и полностью посвящен вам, нашим маленьким гражданам Кыргызстана! Искренне желаю детям крепкого здоровья, интересного и насыщенного летнего отдыха. Счастья Вам и отличного настроения! Сегодня Правительство Кыргызской Республики вместе с Детским Фондом ЮНИСЕФ и партнерами организует первый онлайн саммит детей Кыргызстана. Успехов в работе онлайн саммита!", - заключила вице-премьер-министр.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388567
Теги:
дети, права человека, правительство, саммит, Аида Исмаилова, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  