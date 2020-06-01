Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым на пропускном пункте "Чечме-Автодорожный" в Баткенской области. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

В ходе встречи был обсужден произошедший накануне конфликт между жителями приграничных сел двух стран.

Стороны выразили сожаление в связи с произошедшим инцидентом на кыргызско-узбекском участке государственной границы и высказались за принятия комплекса исчерпывающих совместных мер по урегулированию ситуации, недопущению ее эскалации и снятию напряженности в приграничных районах.

Была отмечена приверженность двух государств ранее достигнутым договорённостям и конструктивному подходу при решении возникающих вопросов.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов также обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и другим актуальным вопросам.

По итогам встречи стороны договорились о проведении совместных следственных мероприятий и привлечения к ответственности виновных лиц.

Напомним, накануне между гражданами Узбекистана и Кыргызстана произошел конфликт, в ходе которого люди стали забрасывать друг друга камнями. Минздрав Кыргызстана сообщил о 25 пострадавших.