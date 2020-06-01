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ГКНБ поздравил воспитанников Беловодской школы-интерната

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 1 июня 2020 года, в Международный день защиты детей представители Государственного комитета национальной безопасности КР традиционно посетили Беловодскую специализированную обшеобразовательную

(вспомогательную) школу-интернат. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

От имени руководства и личного состава Комитета для воспитанников школы-интерната для косметического ремонта были переданы лакокрасочные материалы, собранные из личных средств сотрудников ГКНБ.

Директор школы-интерната В.Наспекова поблагодарила представителей ГКНБ за оказываемую на постоянной основе помощь.

В завершении встречи были обсуждены насущные проблемы и пути их решения в целях оказания всесторонней поддержки школы-интернату.


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URL: https://www.vb.kg/388576
Теги:
ГКНБ, дети, Кыргызстан
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