ГКНБ поздравил воспитанников Беловодской школы-интерната

Сегодня, 1 июня 2020 года, в Международный день защиты детей представители Государственного комитета национальной безопасности КР традиционно посетили Беловодскую специализированную обшеобразовательную

(вспомогательную) школу-интернат. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

От имени руководства и личного состава Комитета для воспитанников школы-интерната для косметического ремонта были переданы лакокрасочные материалы, собранные из личных средств сотрудников ГКНБ.

Директор школы-интерната В.Наспекова поблагодарила представителей ГКНБ за оказываемую на постоянной основе помощь.

В завершении встречи были обсуждены насущные проблемы и пути их решения в целях оказания всесторонней поддержки школы-интернату.