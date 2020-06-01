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В Кыргызстане вновь предложили ввести мораторий на охоту редких животных

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане предложили ввести мораторий на охоту на четыре года. По задумке авторов запрет должен распространяться на отстрел животных занесенных в Красную книгу.

Авторами законопроекта выступают Экмат Байбакпаев, Эмил Токтошев, Дастан Бекешев и Абдывахап Нурбаев.

Авторы законопроекта отмечают, что за последние 50 лет на грани вымирания оказались кабаны и маралы. Численность других диких животных также многократно сократилась.

При этом, отмечается, что Государственное агентство по охране окружающей среды самоустранилось передал функции по сохранению биоразнообразия и учету популяции частным компаниям, чьей основной целью является получение максимальной прибыли с трофейной охоты на тех самых животных, которых они в соответствии с законами должны защищать и приумножать.

Авторы, ссылаясь на статистические данные о численности животных от частных охотничьих хозяйств, полагают, что возможно они приписывают цифры и искусственно завышают число диких животных в Кыргызстане. Отмечается, что частники от такой схемы могли бы получить прибыль, так как число лицензий зависит от численность животных.

Отметим, в Жогорку Кенеше уже не раз рассматривали законопроект о введении моратория. Однако, депутаты его не поддерживали ссылаясь на то, что именно частные охотничьи угодья следят за сохранением биоразнообразия. Экологи и сторонники моратория в парламенте считают этот довод необоснованным. В последний раз законопроект отклонили в октябре 2019 года, ранее его отклонили в 2017 году.


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URL: https://www.vb.kg/388577
Теги:
мораторий, охота, Кыргызстан, животные, Экмат Байбакпаев
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Комментарии
Soviet Kyrgyz
01.06.2020, 18:42

Никак эти популисты "чимчирики " не успокоятся ! Кабана довольно много в стране . На марала простой охотник не охотится ,на него нет охоты и соответственно путевок ,так что не надо наводить тень на плетень ! Свои шкурные интересы преследуют !

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