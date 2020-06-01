Правозащитники запускают информкампанию против пыток (видео)

Коалиция против пыток Кыргызстана объявила о начале информационной кампании "Я против пыток". Она продлится до 26 июня - Международного дня в поддержку жертв пыток.

В этот период организации-члены Коалиции проведут ряд мероприятий, посвященных проблеме пыток и жестокого обращения. Правозашитники призывают всех неравнодушных открыто говорить о фактах пыток и жестокого обращения.

"На сегодня пытки применяются систематически и остаются распространенной практикой в местах лишения свободы, в интернатах и домах престарелых. В Кыргызстане 90 процентов содержащихся в закрытых учреждениях подвергаются пыткам со стороны правоохранительных органов. К примеру, согласно статистике Генеральной прокуратуры, только за 9 месяцев 2019 года в органы прокуратуры обратилось 186 пострадавших. И это лишь малая часть обратившихся ведь большинство не верят в эффективное расследование или боятся об этом заявить. Сотрудники правоохранительных органов остаются безнаказанными и это создает прецедент допустимости пыток как одного из инструментов для получения нужных показаний", - сообщают в Коалиции.

Отметим, Коалиция против пыток – это неформальная сеть, состоящая из 13-ти правозащитных организаций и 2-х индивидуальных лиц. Коалиция занимается вопросами борьбы против пыток и всеми другими жестокими, бесчеловечными или унижающими достоинство видами обращения. Сеть основана в 2011 году для объединения усилий по предупреждению и противодействию пыткам через три действенных механизма: юридическая помощь и реабилитация жертв пыток, совершенствование законодательства и правовое просвещение.