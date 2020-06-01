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За неисполнение саннорм в пансионатах Иссык-Куля применят жесткие меры

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- Оксана Гут
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За неисполнение санитарно-гигиенических норм в пансионатах и санаториях Иссык-Куля будут применяться самые жесткие меры в рамках законодательства. Об этом заявил полномочный представитель правительства КР в Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев. Он совместно с представителями сфер экономической деятельности, задействованных в секторе туризма и главами айыл окмоту Иссык-Кульского района, обсудил в онлайн режиме введённые правила работы.

"Мы должны подчиняться новым требованиям чрезвычайной ситуации, которые введены на данном этапе. В первую очередь необходимо строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм во всех субъектах экономической деятельности задействованных в секторе туризма. Необходимо введение обязательной регистрации в объектах принимающих туристов", - отметил полпред.

По Иссык-Кульской области работают 127 пансионатов, 7 санаториев, 119 гостиниц, 192 гостевых дома, 19 детских лагерей, 13 хостелов и 3 реабилитационных центра.


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URL: https://www.vb.kg/388579
Теги:
бизнес, закон, Иссык-Кульская область, правительство, Кыргызстан, карантин
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