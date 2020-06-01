Эксперт: Президент соседней страны, возможно, "зазвездился"

Ранее Министерство иностранных дел Таджикистана направило МИД России ноту в связи с заявлением главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о том, что Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта на кыргызско-таджикской границе и решении этого вопроса.

В своей ноте Душанбе отметил, что переговоры с Бишкеком о приграничных вопросах ведутся регулярно в рамках межправительственной комиссии и рабочих групп. По этой причине внешнеполитическое ведомство Таджикистана особо подчеркнуло, что считает "привлечение третьих сторон" нецелесообразным.

МИД Кыргызстана также отказался от помощи России, но сделал это как-то более вежливо, при этом, напомнив, что Российская федерация была и остается надежным стратегическим партнером и союзником нашей страны.

Стоит отметить, что в истории было немало случаев, когда в спор двух стран вмешивалась "третья сторона". По крайней мере это давало возможность избежать кровопролития, так как присутствие нейтрального государства за столом переговоров позволяло прийти к определенному компромиссу. Поэтому не совсем понятно, чем именно руководствовался лидер Таджикистана, направляя именно ноту российской стороне.

Военный эксперт Мурат Бейшенов, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, убежден, что президент Таджикистана проявил крайнюю недальновидность.

- Возможно тут все в кучу смешалось. Насколько я знаю у лидера Таджикистана обида на Россию из-за того, что она что-то там недопоставила им. Например, Россия обещала нам перевооружение на определенную сумму, но сейчас по причине эпидемии все временно приостановлено. Мы естественно понимаем и молчим, а Эмомали Рахмон видимо не может это стерпеть. По мигрантам тоже у него есть вопросы к России, за аренду военных чуть больше хотят. Вообще в целом Россия всегда больше уделяла внимания Таджикистану, но, видимо, таджикский президент "зазвездился". Уже Китай и Турция помогают его стране, и он возможно начал голову терять. Думаю, со стороны Таджикистана это не очень хорошо.

От участия посредника хуже точно не стало бы, скорее наоборот. Я еще 10 лет назад писал о том, что если бы Россия выступила бы посредником, то это ускорило бы решение проблемы, - сказал он.

При этом эксперт не исключает вмешательство "третьих сил", которые могут толкать Эмомали Рахмона на усиление приграничного конфликта.

- Ведь все идет к тому, что если в перестрелке на границе 20 человек застрелят, то начнется война. И соответственно США и Европа будут радоваться тому, что в ОДКБ такой разлад начался. Я считаю, в этот тяжелый момент нельзя отказываться от внешней помощи. Россияне бы помогли, им не нужен конфликт у себя под боком. В данной ситуации как минимум на лицо недальновидность таджикского лидера. Он мог хотя бы мог выслушать позицию Россию. Но вместо этого он в такой форме отказывается от ее помощи, а на границе периодически продолжают стрелять. И вы сами знаете кто первыми открывают огонь вплоть до использования минометов. Значит не исключено, что Рахмона кто-то подталкивает к этому, - отметил Бейшенов.

Напомним, 24 мая на кыргызско-таджикской границе произошла короткая перестрелка между пограничниками двух стран. До этого 8 мая вечером в местности Чек Баткенской области произошел конфликт, когда жители Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. Далее началась перестрелка, спровоцированная таджикскими военнослужащими, которые неожиданно открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников и граждан. В ходе перестрелки трое военнослужащих ГПС КР и один гражданский получили ранения различной степени.