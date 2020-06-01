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Эксперт: Президент соседней страны, возможно, "зазвездился"

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- Бакыт Басарбек
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Ранее Министерство иностранных дел Таджикистана направило МИД России ноту в связи с заявлением главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о том, что Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта на кыргызско-таджикской границе и решении этого вопроса.

В своей ноте Душанбе отметил, что переговоры с Бишкеком о приграничных вопросах ведутся регулярно в рамках межправительственной комиссии и рабочих групп. По этой причине внешнеполитическое ведомство Таджикистана особо подчеркнуло, что считает "привлечение третьих сторон" нецелесообразным.

МИД Кыргызстана также отказался от помощи России, но сделал это как-то более вежливо, при этом, напомнив, что Российская федерация была и остается надежным стратегическим партнером и союзником нашей страны.

Стоит отметить, что в истории было немало случаев, когда в спор двух стран вмешивалась "третья сторона". По крайней мере это давало возможность избежать кровопролития, так как присутствие нейтрального государства за столом переговоров позволяло прийти к определенному компромиссу. Поэтому не совсем понятно, чем именно руководствовался лидер Таджикистана, направляя именно ноту российской стороне.

Военный эксперт Мурат Бейшенов, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, убежден, что президент Таджикистана проявил крайнюю недальновидность.

- Возможно тут все в кучу смешалось. Насколько я знаю у лидера Таджикистана обида на Россию из-за того, что она что-то там недопоставила им. Например, Россия обещала нам перевооружение на определенную сумму, но сейчас по причине эпидемии все временно приостановлено. Мы естественно понимаем и молчим, а Эмомали Рахмон видимо не может это стерпеть. По мигрантам тоже у него есть вопросы к России, за аренду военных чуть больше хотят. Вообще в целом Россия всегда больше уделяла внимания Таджикистану, но, видимо, таджикский президент "зазвездился". Уже Китай и Турция помогают его стране, и он возможно начал голову терять. Думаю, со стороны Таджикистана это не очень хорошо.

От участия посредника хуже точно не стало бы, скорее наоборот. Я еще 10 лет назад писал о том, что если бы Россия выступила бы посредником, то это ускорило бы решение проблемы, - сказал он.

При этом эксперт не исключает вмешательство "третьих сил", которые могут толкать Эмомали Рахмона на усиление приграничного конфликта.

- Ведь все идет к тому, что если в перестрелке на границе 20 человек застрелят, то начнется война. И соответственно США и Европа будут радоваться тому, что в ОДКБ такой разлад начался. Я считаю, в этот тяжелый момент нельзя отказываться от внешней помощи. Россияне бы помогли, им не нужен конфликт у себя под боком. В данной ситуации как минимум на лицо недальновидность таджикского лидера. Он мог хотя бы мог выслушать позицию Россию. Но вместо этого он в такой форме отказывается от ее помощи, а на границе периодически продолжают стрелять. И вы сами знаете кто первыми открывают огонь вплоть до использования минометов. Значит не исключено, что Рахмона кто-то подталкивает к этому, - отметил Бейшенов.

Напомним, 24 мая на кыргызско-таджикской границе произошла короткая перестрелка между пограничниками двух стран. До этого 8 мая вечером в местности Чек Баткенской области произошел конфликт, когда жители Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. Далее началась перестрелка, спровоцированная таджикскими военнослужащими, которые неожиданно открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников и граждан. В ходе перестрелки трое военнослужащих ГПС КР и один гражданский получили ранения различной степени.


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URL: https://www.vb.kg/388582
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Эмомали Рахмон
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Комментарии
кыргызбай
02.06.2020, 09:49

А мне кажется он не "зазвездился" а возможно знает цены на себя в отличие от наших продажных чиновников. Таджики такой народ которые свое правду (хоть и не прав) упрутся рогами об землю, хоть и зазвездился но самостоятельно строит Рогунский ГЭС (где каскад Камбараты?????), центр Душанбе отстроен так не узнать, есть разница между нашими продажными и уступчивыми???????????    

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Марс
02.06.2020, 17:56

Да, так самостоятельно строит и сразу отдает добровольно чаcть территории Китаю. В стране управляет семейство и видимо себя чувствует богом уже. Ничего хорошего!

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vbvf
02.06.2020, 18:22

Кыргызбай а ты езжай туда поживи немножко, потом поймешь какой ценой они упираются рогами об землю.

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Но
02.06.2020, 18:56

кыргызбай

А мне кажется он не "зазвездился" а возможно знает цены на себя в отличие от наших продажных чиновников. Таджики такой народ которые свое правду (хоть и не прав) упрутся рогами об землю, хоть и зазвездился но самостоятельно строит Рогунский ГЭС (где каскад Камбараты?????), центр Душанбе отстроен так не узнать, есть разница между нашими продажными и уступчивыми???????????    

Это хорошо.молодец. но сына продвигает.

А потом обстановка на границе напряжённая. Люди гибнут есть раненые. А они ноты отправляют. А наши любят повторять за кем то. Поскорее эти границы закончили бы.

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Аман
03.06.2020, 10:20

Тажикстан хочет войны. Это уже видно. Но кто нам поможет? Если вспомнить события 2010 года, то РФ вряд-ли заинтересована в победе КР.

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гуманоид
07.06.2020, 03:12

таджики китаезам уступили 1% своей территории, вот и хотят возместить потери за счет малочисленных кыргызов, тем более, они считают себя потомками древних согдийцев и бактрийцев, автохтонным народом, а нас пришлыми, хотя это вранье чистой воды, виноваты в этом отчасти наши фолкисторики, все эти 30 лет вешающих лапшу про енисейское происхождение наших племен, в то время как хакасы, алтайцы и прочие народы во всех соц сетях опровергают с нами родство, эти дебилы псевдоэтнографы повсеместно тылдыча о своей брехологии в итоге растиражировали идею нашей чуждости в этом регионе! гады хоть бы постыдились  дурить народ! Гаплы большинства кыргызов по отцовской линии как раз-таки и доказывают местное происхождение, которое имеют практически общие корни с автохтонными индоиранцами (а род у нас считается по отцу, а не по матери), что  подтверждает  выводы совковых антропологов типа ошанина и яхно, которые вдоль и поперек изучили кыргызов еще до второй мировой войны, и мы как яркие представили южносибирской расы считаемся на сегодня самой изученной популяций, что дальше изучать некуда, об этом не раз писал и рассказывал рассейский антрополог Дробышевский, южносибирцы-это смесь индоиранцев с монголо-сино-тибетцами, плюс примесь маньчжуров,  на этногафических фото времен царизма 19 века в числе среднеазиатских народов есть фото солонов, сибо, маньчжуров и др. тибетских народностей,  да блин об этом  даже в яндекс дзене все пишут, но нет, местные фолкисторики из числа мыркымбаев  все сочиняют и сочиняют про мифических белокурых и голубоглазых непонятно кого и чего, чуть ли не скандинавов, идиоты, тьфу на них!  

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