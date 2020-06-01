Сотрудники патрульной милиции устроили праздник для ребят из детского дома

Сотрудники патрульной службы милиции Бишкека устроили праздник для детей из Военно-Антоновского детского дома. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По инициативе руководства УПСМ по ГУВД города Бишкек посетили учреждение "Военно-Антоновский детский дом для детей-сирот и детей,оставшихся без родительского попечения".

Ребят поздравили с праздником - с Днем защиты детей. После праздничного мероприятия, каждый ребенок получил подарок и сладкое угощение.

УПСМ по ГУВД г.Бишкек поздравляет всех детей с праздником.

Ведомство отмечает, что жизнь, здоровье и права каждого ребенка должны быть под защитой, и подчеркивает важность заботы о безопасности маленьких пешеходов на дороге.