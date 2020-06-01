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Президент Жээнбеков встретился с детьми, потерявшими своих родителей

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей встретился с детьми - участниками телепроекта "Мээрим". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече были Бубурахима Абсатар кызы (15 лет), Диана Аманкожоева (11 лет), Актан Жумабеков (12 лет), Ыйманбай Куштарбеков (12 лет) и Эрбол Мансуров (13 лет).

Президент поздравил участников встречи с Международным Днем защиты детей.

Встреча прошла в теплой атмосфере. Дети задали интересующие их вопросы о детских мечтах и желаниях Президента, рассказали ему о своих планах, о профессиях, которые их интересуют.

Поинтересовались мнением Главы государства относительно судеб детей, воспитывающихся в детских домах, интернатах.

Также они интересовались работой Президента, задачами и вопросами, с которыми он сталкивается в своей повседневной трудовой деятельности.

Сооронбай Жээнбеков рассказал о своей работе, а также родных и близких.

Президент рассказал о государственной политике по защите и поддержке детей, цифровизации страны.

Он пожелал детям глубокого освоения современных цифровых навыков, но в то же время призвал не забывать о чтении книг.

Глава государства пожелал им крепкого здоровья, счастливой жизни, благополучия и успехов в учебе.

Участники встречи в качестве подарков от Президента получили ноутбуки. В свою очередь Актан Жумабеков рассказал о занятиях гончарным искусством и подарил Сооронбаю Жээнбекову сувенирный подарок - копилку в форме снежного барса, изготовленную своими руками.

Участники встречи прогулялись вместе с Главой государства по территории Государственной резиденции "Ала-Арча".

Президент рассказал им о тех местах, где проходят мероприятия на государственном уровне и официальные встречи.

Напомним, что на итоговой пресс-конференции Президента Кыргызской Республики в декабре 2019 года от автора телепроекта "Мээрим" поступило предложение Главе государства встретиться с участниками телепроекта. Как было отмечено, телепроект "Мээрим" помогает детям, которые потеряли родителей, путем показа их истории и поиска людей, готовых им помочь.

На сегодняшнюю встречу были приглашены участники проекта, ранее изъявившие желание встретиться с Президентом Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/388584
Теги:
визит, дети, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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