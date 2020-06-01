Тройное ДТП в Канте. От одной из машин осталась груда металлолома (видео)

В городе Кант произошло тройное ДТП. От столкновения легковые машины разлетелись в разные стороны, одна из них опрокинулась. Видео с места происшествия появилось в Telegram-канале "Короче".

Как сообщили VB.KG в пресс-службе УОБДД Чуйской области, сейчас на месте еще работают инспекторы. Поэтому говорить о подробностях аварии и ее причинах пока рано.

Известно, что в ДТП участвовали три легковые авто - Honda Odyssey, "Жигули" и Hyundai. Одна из машин пострадала больше всего. Столкновение произошло по улице Ленина на въезде в город Кант Ысык-Атинского района со стороны села Дмитриевка.

По предварительным данным, жертв нет. Двоих пострадавших госпитализировали в больницу.

Начато расследование, будут назначены все необходимые экспертизы.