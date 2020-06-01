Сексуальное насилие, побои, суицид - недетские проблемы детей в Кыргызстане

В Кыргызстане дети остаются наиболее уязвимыми перед насилием, домогательством и эксплуатацией. За 4 месяца 2020 года 42 ребенка подверглись физическому насилию, 24 стали жертвами сексуального насилия. Это лишь те случаи, которые известны государству, но на самом деле их может быть больше. В Кыргызстане нет специальной службы, которая выявляет и помогает детям в сложной ситуации. О проблемах детства сегодня, 1 июня, рассказал министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров на заседании комитета ЖК по бюджету и финансам.

Еще год назад активно обсуждали, что вместо бесплатного мороженого 1 июня, нужно создать службу, которая будет заниматься выявлением и ведением детей, попавших в беду. Сегодня у нас работает заявительная система, когда государство узнает о проблеме детей только после заявления родителей или опекунов, но далеко не все обращаются в органы, - сказал Улукбек Кочкоров.

По его словам, соцработники выявили 55 случаев семейного насилия в отношении детей, которые никогда и нигде не были зарегистрированы. Из этих случаев 27 носят сексуальный характер. Зачастую насилие происходило неоднократно.

Еще одна тревожная статистика касается случаев самоубийства детей и подростков. За последние три месяца 32 ребенка совершили суицид, из них 13 во время карантина.

Министр соцразвития отмечает, что в республике не хватает соцработников. На каждого приходится несколько тысяч детей. При этом Кочкоров подчеркнул особую роль родителей в работе по предотвращению насилия над детьми.

- Родители уезжают и оставляют своих детей совершенно чужим людям. Именно там чаще всего происходит эксплуатация, физическое и психологическое насилие, девочки подвергаются домогательствам и побоям, дети страдают от депрессии и стресса, - сказал Улукбек Кочкоров.

По данным министра социального развития, за 4 месяца 2020 года 42 ребенка подверглись физическому насилию, 24 - стали жертвами сексуального насилия, психическому насилию подверглись 12 детей. Кроме того, 51 ребенок принуждался к труду, в отношении двоих использовали наихудшие формы детского труда.

Депутат Наталья Никитенко выступила за создание специальной службы, которая будет заниматься проблемами детства выявлять и помогать детям, которые становятся жертвами взрослых.