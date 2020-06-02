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Выборы 2020. Депутат предложил провести дистанционную агитацию избирателей

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предложил провести дистанционную агитацию перед выборами в парламент. Он предлагает исключить из избирательных кампаний политических партий мероприятия связанные со встречами с избирателями, и проводить агитацию только через СМИ и интернет.

Данное предложение связано с тем, что в Кыргызстане продолжается распространение коронавируса. Ежедневно регистрируют десятки новых случаев. Массовые мероприятия, которые обычно проходят во время избирательной гонки, могут спровоцировать большой новые более мощный всплеск заболеваемости, считает Дастан Бекешев.

- Проводить агитацию стандартными способами через массовые встречи с избирателями, агитации от двери к двери может свести работу правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией к нулю. Общество может справедливо задаться вопросом, зачем нас заперли на карантин в марте и апреле месяце, если начнется массовое заражение. В случае заболевания одного из кандидатов в депутаты, представителя политической партии, Правительство обязано будет поместить заболевшего на карантин, а это породит недоверие к власти: партии непременно начнут говорить, что под видом борьбы с коронавирусом власть борется с активными членами партии, - написал Дастан Бекешев.

Он уверен, что в ближайшее время необходимо принять решение как будут проходить парламентские выборы.

- Я предлагаю отменить все возможные встречи с избирателями и проводить агитацию только через средства массовой информации и социальные сети. Съезды партий проводить либо в онлайн-режиме либо с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Проверку избирателем в списке избирателей осуществлять через сеть интернет. Голосование проводить с соблюдением социальной дистанции и для этого необходимо расчертить в участковых избирательных комиссиях полосы с расстоянием друг от друга в полтора метра. В день голосования избиратель обязан прийти в избирательный участок в маске и использовать дезинфицирующие средства после каждого использования ручки. Не проводить выборы в загранучреждениях, если это не позволяет пандемия и карантинные режимы в этих странах, - предложил Бекешев.

Отметим, осенью 2020 года истекает срок полномочий действующего созыва парламента. С 26 июня до 6 июля президент КР должен объявить дату проведения выборов нового созыва. В случае если он этого не сделает, дату назначает ЦИК в течение трех рабочих дней. Тем временем в Кыргызстане по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/388595
Теги:
выборы, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, коронавирус, карантин, Дастан Бекешев
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