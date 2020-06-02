В Кыргызстане наступает конец эпохи олигархов?

Распад СДПК, который мы все наблюдаем в последнее время, в общем–то, был предопределен. Думается, что в будущем подобная участь ждет и другие партии Кыргызстана вне зависимости от их возраста и истории - это логичное завершение периода правления олигархических политических образований.

Проблема в том, что в Кыргызстане пока еще не существует политической системы в классическом представлении, у нас действуют политорганизации вождистского типа, выстроенные вокруг олигархов.

Нынешний список лидеров партий напоминает парад финансовых воротил. Перечислять поименно членов клуба "Самых богатых людей Кыргызстана" не имеет смысла - своих "героев" народ и без того знает в лицо. Все эти кыргызские рокфеллеры рвались и продолжают рваться к государственному рулю исключительно для того, чтобы еще эффективнее делать то, что хотят наращивать капиталы.

Возможностей для этого масса. Налоговые послабления для своих компаний, государственные контракты без тендеров, всевозможные схемы а–ля Ширшов. Также продолжится вывод государственной собственности в частную. Не то чтобы сам по себе этот процесс преступный - зачастую частники гораздо эффективнее управляют активами, нежели госменеджеры. Однако важна цена вопроса. Есть ведь разница, к примеру, за сколько продать государственные акции ЗАО "Альфа Телеком" (ТМ Megacom): за сотни миллионов долларов по конкурсу или в сто раз дешевле родне какого–либо магната?

Хочется верить, что сегодня, в жестких условиях всемирного кризиса, вызванного пандемией, наконец–то начнется процесс деолигархизации кыргызской политики. Отчасти потому, что народ перестал верить партиям–пустышкам. По факту ведь у олигархических объединений нет никакой идеологической основы. Они идут на выборы с набором популистских лозунгов и обещаний - больше ничего. Кроме того, некоторым нашим богатеям сегодня просто не до политики. Состояние депутата–бирболовца Кубанычбека Жумалиева сейчас тщательно изучает Финпол, Аскарбек Шадиев - еще один представитель высшей касты набобов и партии "Бир Бол" - сбежал из страны, Омурбек Бабанов - тоже не из бедных - самоустранился.

Другая слабость политобъединений в нашей республике - это полная зависимость от одного человека. Все крупные партии представляет одна персона - вождь. И если у него проблемы, то неприятности у всей партии. СДПК самый очевидный пример.

К тому же на сегодня сильно изменились возможности взаимодействия электората и политиков. Есть социальные сети и мессенджеры, в которых фактические нет аутсайдеров и лидеров. Это многополярная структура, где каждый, кто имеет свою, пусть небольшую аудиторию, считается авторитетом.

К слову, в интернет–пространстве популярность Розы Отунбаевой, Ширин Айтматовой или Омурбека Бабанова намного выше, чем у тех, кого мы привыкли видеть на национальных телеканалах.

При таком раскладе понятно, что нынешним партийцам - оппозиционным или провластным - сложно будет добиться реальной поддержки избирателей. Выскочить из этой ямы, вероятно, смогли бы какие–то новые политические комбинации, представляющие интересы конкретных общественных групп.

Причем в нынешних условиях людям не нужны глубокие идеологические установки - достаточно одной понятной и привлекательной для простого народа идеи. Вроде той, что недавно озвучили представители движения "Чон Казат", предложившие компетентным органам проверить, откуда у некоторых наших миллионеров–миллиардеров несметные богатства.