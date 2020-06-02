Погода
$ 78.40 - 78.69
€ 92.20 - 93.67

В Кыргызстане наступает конец эпохи олигархов?

6884  9
- Анвар Ажиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Распад СДПК, который мы все наблюдаем в последнее время, в общем–то, был предопределен. Думается, что в будущем подобная участь ждет и другие партии Кыргызстана вне зависимости от их возраста и истории - это логичное завершение периода правления олигархических политических образований.

Проблема в том, что в Кыргызстане пока еще не существует политической системы в классическом представлении, у нас действуют политорганизации вождистского типа, выстроенные вокруг олигархов.

Нынешний список лидеров партий напоминает парад финансовых воротил. Перечислять поименно членов клуба "Самых богатых людей Кыргызстана" не имеет смысла - своих "героев" народ и без того знает в лицо. Все эти кыргызские рокфеллеры рвались и продолжают рваться к государственному рулю исключительно для того, чтобы еще эффективнее делать то, что хотят наращивать капиталы.

Возможностей для этого масса. Налоговые послабления для своих компаний, государственные контракты без тендеров, всевозможные схемы а–ля Ширшов. Также продолжится вывод государственной собственности в частную. Не то чтобы сам по себе этот процесс преступный - зачастую частники гораздо эффективнее управляют активами, нежели госменеджеры. Однако важна цена вопроса. Есть ведь разница, к примеру, за сколько продать государственные акции ЗАО "Альфа Телеком" (ТМ Megacom): за сотни миллионов долларов по конкурсу или в сто раз дешевле родне какого–либо магната?

Хочется верить, что сегодня, в жестких условиях всемирного кризиса, вызванного пандемией, наконец–то начнется процесс деолигархизации кыргызской политики. Отчасти потому, что народ перестал верить партиям–пустышкам. По факту ведь у олигархических объединений нет никакой идеологической основы. Они идут на выборы с набором популистских лозунгов и обещаний - больше ничего. Кроме того, некоторым нашим богатеям сегодня просто не до политики. Состояние депутата–бирболовца Кубанычбека Жумалиева сейчас тщательно изучает Финпол, Аскарбек Шадиев - еще один представитель высшей касты набобов и партии "Бир Бол" - сбежал из страны, Омурбек Бабанов - тоже не из бедных - самоустранился.

Другая слабость политобъединений в нашей республике - это полная зависимость от одного человека. Все крупные партии представляет одна персона - вождь. И если у него проблемы, то неприятности у всей партии. СДПК самый очевидный пример.

К тому же на сегодня сильно изменились возможности взаимодействия электората и политиков. Есть социальные сети и мессенджеры, в которых фактические нет аутсайдеров и лидеров. Это многополярная структура, где каждый, кто имеет свою, пусть небольшую аудиторию, считается авторитетом.

К слову, в интернет–пространстве популярность Розы Отунбаевой, Ширин Айтматовой или Омурбека Бабанова намного выше, чем у тех, кого мы привыкли видеть на национальных телеканалах.

При таком раскладе понятно, что нынешним партийцам - оппозиционным или провластным - сложно будет добиться реальной поддержки избирателей. Выскочить из этой ямы, вероятно, смогли бы какие–то новые политические комбинации, представляющие интересы конкретных общественных групп.

Причем в нынешних условиях людям не нужны глубокие идеологические установки - достаточно одной понятной и привлекательной для простого народа идеи. Вроде той, что недавно озвучили представители движения "Чон Казат", предложившие компетентным органам проверить, откуда у некоторых наших миллионеров–миллиардеров несметные богатства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388598
Теги:
Омурбек Бабанов, Роза Отунбаева, партии, Кыргызстан, СДПК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
БЫВШИЙ ОЛИГАРХ
02.06.2020, 20:18

Не понимаю зачем нужно столько денег ????????????? 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Алекс ше
03.06.2020, 00:38

Работают деньги иначе потеряешь проиграешь битву если не работают деньги

0
Цитировать
Жалоба модератору
Эркин
03.06.2020, 12:33

Всех олигархов раскулачить ! Жадные крысы пандемия тому доказательство!!!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Болотбек
03.06.2020, 12:55

Это конец бывшим олигархам, и начало новым. Передел называется иначе. Был бы толк для страны и народа, а не для отдельных семей. А чтобы был толк надо переделать всю политическую и государственную систему страны. Для начала надо сократить количество депутатов. Потом ввести одномандатную систему. Сократить количество областей. Укрупнить районы. Сократить число чиновников. Ввести подотчетность силовых структур всем трём ветвям власти, а также ввести право вносить предложения о назначении и об освобождении первых руководящих лиц этих органов на рассмотрении всех трех ветвей власти. Вообщем искоренить понятие "карманный". Короче работы по на ведению порядка в стране оооочень много. А сегодняшняя власть кроме как поймать взяточника и посадить его на энное число лет и через пару годков освободить ничего не делает. Думается до качественных и действенных реформ нам долеко, как до Луны.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Али
03.06.2020, 14:20

Только не у нас... Наши языком только чесать умеют.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Павел
03.06.2020, 15:25

Во всем мире так! Без олигархов и их денег,ни одни выборы не проходят!

0
Цитировать
Жалоба модератору
ррож
03.06.2020, 19:32

күзүндө көрөбүз.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Болотбек
03.06.2020, 20:09

Трудно ли стать олигархов? Нужно ли для этого ум? Оказывается легко и особый ум не нужен. Просто надо жить не по законам государства, а по неписаным законам "джунглей". А вместо ума достаточно хитрости и жадности. Ну и конечно цель. Олигарх это нечто.

0
Цитировать
Жалоба модератору
гуманоид
07.06.2020, 02:37

ой.....ну в америке, коммунистическом китае  и в той же раше между мультимиллиардерами и живущими в трейлере или на хуторе разница колоссальная и что?! либо нам нужно просто всем сообща решить, что среди кыргызов не должно быть ооочень богатых иначе вали и никогда не возвращайся! всех уравнять, а разницу в доходах контролировать и не допускать большого разрыва и вот тогда посмотрим, может не так спокойнее морально будет! Как в Кубе, все на сухарях зато не обидно! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  